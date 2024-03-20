«Путин готовился к войне с НАТО, но упустил наступление с другого направления» 20.03.2024, 9:26

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Кремль оказался перед непростым выбором.

Российские добровольцы, действующие на территории РФ, вооружены тяжелой бронетехникой и артиллерией. Они заняли и удерживают плацдармы в Курской и Белгородской областях – проводят масштабную операцию.

Об этом «24 Каналу» рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, за две-три недели до начала операции российских добровольцев Владимир Путин создал два отдельных военных округа возле Балтики – Ленинградский и Московский. Диктатор хотел улучшить существующие силы и средства, чтобы сделать более мобильной коммуникацию между отдельными подразделениями с целью отражения потенциальной угрозы от стран НАТО.

Таким образом Путин готовился к войне с НАТО, но упустил наступление совершенно с другого направления, где раньше велись рейдовые действия.

«Путин настолько изобразил картину войны с НАТО, что даже его спецслужбы не увидели, что готовится у них перед носом».

«Это очень мощная, интересная и в стратегическом плане просчитанная полномасштабная военная операция, которая на данном этапе удачна. Она действительно обдумана и организована. Этому никто не возразит. Насколько это для Путина важно? В своих выступлениях он рассказывает, как они будут уничтожать добровольцев, как будут их побеждать. Если бы он их не воспринимал серьезной угрозой, упоминания о них не было бы. И под выборы это прекрасный удар по российскому самолюбию», — подчеркнул Тимочко.

Иван Тимочко отметил, что операция российских добровольцев продемонстрировала, что Путин не контролирует ситуацию в Украине, что «авторитетные» ФСБ не сумели вычислить наступление освободителей России, которых на самом деле не несколько сотен, а несколько тысяч. Поскольку бойцы не только атакуют российские позиции, но и выстроили логистическую сеть на территории страны-агрессорки, складывают боеприпасы и увозят в тыл раненых.

«На этом этапе у Путина есть выбор – либо мириться с происходящим, либо снимать какую-то часть линейных подразделений, которые расположены на линии фронта непосредственно на оккупированной территории Украины и перекидывать их на направление Белгородщины и Курщины», – подчеркнул он.

Однако Путин не снимает свои подразделения с фронтовых участков в Украине, ведь он боится, что боевые действия в Белгородской и Курской областях являются отвлекающим ударом, а основной – может произойти на оккупированной территории.