Россиянка на коленях проползла в зал, чтобы «поддержать» Путина 12 20.03.2024, 9:43

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Видеофакт.

Вчера, 19 марта, в Сети появились новые доказательства того, как Кремль пририсовал Путину 87% голосов поддержки россиян на выборах президента страны.

С 15 по 17 марта в РФ проходили "выборы" президента РФ, исход которых был известен заранее, передает dialog.ua.

Россияне и сами показывали в Сети, как на некоторые избирательные участки завозили ручки с исчезающими чернилами. Были ролики и о том, как полицейские заходили в кабинки, чтобы увидеть, за кого избиратель поставил крестик.

А во время подсчетов голосов глава избирательной комиссии во время подсчетом бюллетеней требовала выйти наблюдателей от оппозиции.

Однако в Сети появились еще одни интересные кадры с одного из избирательных участков РФ. На них две женщины уже после голосования забрасывали в урну целую стопку бюллетеней.

Недалеко был пост охраны, и чтобы сотрудник полиции их не заметил, они проползли в зал на коленях. Однако женщины не знали или забыли о том, что в зале есть видеокамера. Так «шпионский сюжет» и попал в Сеть.