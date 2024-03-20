Советник Шойгу запаниковал из-за «ментальной» войны НАТО 3 20.03.2024, 9:58

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Против России «открывают» новый театр военных действий.

Страны НАТО разрабатывают когнитивно-ментальное оружие, чтобы открыть новый театр военных действий против России, заявил советник министра обороны России Андрей Ильницкий.

«Военные специалисты США и НАТО формируют ментальный театр военных действий с принципиально новыми вооружениями точечного и массового поражения противника. Ментальная сфера становится областью операций НАТО — важнейшим оперативным доменом», — написал Ильницкий в статье для журнала «Арсенал Отечества» (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в современном мире характер и содержание военных действий меняются радикально, а захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее захвата его территорий. В связи с этим военным США и НАТО поставлена задача перейти к когнитивно-ментальному доминированию «как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», отметил советник Шойгу.

Новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в Гарвардском и Принстонском университетах, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центре инноваций НАТО и Объединенном центре боевых действий в области информационных операций Пентагона, утверждает Ильницкий.

Главный редактор «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский пояснил «РИА Новости», что основным инструментом США в борьбе за свою гегемонию на ментальном театре военных действий являются «безответственность» и «деградация», включая деградацию политического класса.

«В первую очередь это перезагрузка или стирание национальной истории или культуры, что порождает безответственность перед прошлым. Другой инструмент — имитация легитимной власти, что приводит к безответственности перед обществом, перед настоящим. Еще один инструмент, или оружие — это деидеологизация с отсутствием ответов на вопросы «Что мы?», «Кто мы?», «Зачем мы?», — это безответственность перед будущим», — пояснил Мураховский.

О ментальной войне США против России Ильницкий заявлял еще в 2021 году. Тогда он утверждал, что западные страны не решаются вступать в прямой конфликт с Россией, поскольку у Москвы есть ядерное оружие.

После начала войны России против Украины российские власти неоднократно обвиняли западные страны в информационных атаках. «Это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права», — говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу.