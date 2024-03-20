«Перед походом в магазин всегда плотно перекусываю» 1 20.03.2024, 10:06

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Белорусы рассказали о необычных способах копить деньги.

Многие люди, которые научились самостоятельно зарабатывать, по каким-то причинам не становятся богаче. Как же избежать денежных потерь и научиться приумножать доходы?

Читатели Myfin.by поделились лайфхаками, благодаря которым им удается даже при небольших зарплатах делать сбережения и не беспокоиться о завтрашнем дне.

«Знаю, что могу рассчитывать на саму себя в решении бытовых проблем»

Алина – менеджер в небольшой торговой компании с зарплатой в 1200 рублей. Девушка живет в райцентре, отдельно от родителей, в доставшейся по наследству от дедушки квартире. Она признается, что поначалу было очень сложно уложиться в бюджет.

– У меня все по времени совпало – смена работы, получение наследства. Думала, что вот сейчас как развернусь! – вспоминает Алина. – В дедушкиной квартире вполне сносный ремонт, но вот мебель пришлось всю менять, и на этом я погорела.

Хотелось всего и сразу, поэтому решила взять кредит на покупку дивана, а телевизор оформила в рассрочку. Плюс по мелочи приходилось что-то постоянно докупать. В какой-то момент поняла, что загнала себя в долговую яму.

– Получаешь зарплату, а никакой радости нет, потому что знаешь, что деньги уже не твои, их отдавать нужно. Дошло до того, что вообще на работу идти не хотелось.

Алине повезло, что на каком-то этапе в процесс погашения рассрочки и кредита включились родители. Но с тех пор она зареклась что-то покупать, пока не накопит всю сумму. Исключение – новый смартфон, который пришлось взять в беспроцентную рассрочку, так как прежний ремонту не подлежал.

– Я понимаю, что ничего за него не переплачиваю, но морально это все равно напрягает. К счастью, платежей осталось на несколько месяцев, потом все закончится, – говорит Алина.

Для себя девушка сделала определенные выводы и сейчас первым делом делит зарплату на 3 части.

Половину сразу откладывает на обязательные траты – коммунальные услуги, еду, проездной, маникюр и так далее. Еще 300 рублей оставляет на развлечения и покупки, как она сама говорит, для души. На эти деньги может позволить себе сходить с подругами в кафе или в кино, сделать подарки близким, побаловать себя чем-то вкусным, новой помадой или украшением. Еще 100 рублей уходят в шкатулку, где хранятся деньги на любые непредвиденные расходы.

– Туда каждый месяц я складываю «излишки», хотя они не всегда бывают. Но в целом уже удалось скопить около 600 рублей. Было бы больше, но в разряд незапланированных расходов попали зимние ботики, которые за 180 рублей купила в январе.

Также каждый месяц Алина пополняет депозитный счет в одном из банков на 200 рублей. Эти деньги она копит на путешествие. Говорит, что хочет поехать в гости к подруге, которая живет в Германии.

– Да, такое планирование иногда мне самой кажется слишком жестким, но другого варианта, чтобы хоть что-то накопить, у меня нет.

Сбережения пока совсем небольшие, но они дают ощущение уверенности.

Знаю, что могу рассчитывать на саму себя в решении бытовых проблем, а не бегать за помощью к родителям в 30 лет.

Вот каких принципов старается придерживаться Алина:

не покупать ничего в кредит или в рассрочку;

жестко планировать бюджет;

делать накопления разными способами – пополнять депозит, откладывать наличные.

«Сперва балую себя, потом – все остальное»

У Евгении есть свой небольшой бизнес по изготовлению авторских украшений, который приносит в месяц около 700-800 рублей, плюс постоянная работа в сфере коммуникаций. Суммарный ежемесячный доход составляет более 2 тысяч рублей, но до недавнего времени ничего откладывать на черный день девушке не удавалось.

– Деньги просто испарялись куда-то. Когда в конце месяца пробовала подбить итоги, всегда выходило, что потратила вроде и немного. Но понять, куда делось все остальное, не могла.

В какой-то момент решила для себя записывать расходы и после каждой зарплаты откладывать примерно по 200-300 рублей. Но к концу месяца, как правило, тратила все отложенное.

Причем это были непредвиденные расходы – то на новый костюм, который очень понравился, то сантехнику за ремонт унитаза, который начал подтекать.

– Как-то поехала в гости к бабушке, она живет в Бресте, поэтому видимся всего пару раз в год. Ну и пожаловалась ей, что никак не могу начать деньги копить. Бабушка меня выслушала и научила одной хитрости, – говорит Евгения.

Наука оказалась простой: с любого поступления денег нужно первую покупку сделать для себя. Необязательно тратиться на что-то дорогое, достаточно любимого пирожного или новой книжки. Главное – получить моральное удовлетворение от этой покупки, после чего тратить деньги на всякую ерунду больше не хочется.

– Я для себя называю это ритуалом кормления дракона, но знаю, что в психологии существует такое понятие, как внутренний ребенок. Вот его нужно баловать в первую очередь. Иначе случится бунт подсознания и слив денег в никуда, – говорит девушка. – И действительно, совет срабатывает, появляется какое-то чувство внутреннего спокойствия, уравновешенности. Ну и мозги включаются, швыряться деньгами уже не хочется.

За 5 месяцев такой «терапии» Евгения смогла собрать 500 долларов, которые не планирует тратить в ближайшее время. Девушка признается, что сумма хоть и небольшая, но она греет душу.

Вот что советует Евгения:

после любого поступления денег первую покупку делать для себя;

стараться удерживать внутри ощущение удовлетворенности от потраченных денег, чтобы не возникло желания поднимать себе настроение за счет ненужных покупок.

«В долг никому не даю – так проще и спокойнее»

Алексею 38 лет, он считает себя вполне обеспеченным человеком. Занят в строительном бизнесе, благодаря которому, по его словам, зарабатывает выше среднего. Раньше мог без проблем одолжить деньги друзьям или родственникам, но с недавних пор больше никому финансово не помогает.

– Обычно с возвратом долгов не было проблем. А тут сестра попросила довольно большую сумму на новую машину, ее муж поручился, что в течение года все вернут. Я к тому времени задумывался о собственном жилье, но готов был год подождать. И вот год прошел, а обратно я получил только треть суммы. Оставшиеся деньги, боюсь, не увижу – сестра говорит, что у меня нет семьи и они мне не особо нужны, а у нее третий ребенок на подходе. В общем, для себя решил, что больше в долг никому не даю – так проще и спокойнее.

Алексей признается, что из-за своей категоричности не только испортил отношения с сестрой и родителями, которые встали на ее сторону, но и потерял несколько друзей.

Из плюсов такого решения – собственная квартира в минской новостройке и понимание того, что он не должен оплачивать прихоти других.

– Поначалу ловил себя на мысли, что как-то не по-человечески поступаю, когда отказываю кому-то. А потом понял: люди устраивают свою жизнь за мой счет, решают какие-то свои бытовые проблемы, а я вынужден менять планы только потому, что не женат и еще не обзавелся детьми. Так потому и не обзавелся, что решил сперва квартиру купить, дом за городом построить, а не на пустом месте семью создавать. Теперь совесть не мучает и эгоистом себя больше не чувствую.

Лайфхаки от Алексея:

не давать деньги в долг;

ставить свои интересы выше интересов других;

не чувствовать угрызений совести, отказывая кому-то в финансовой помощи.

«Сменила круг общения – появились деньги»

Наталья – юрист на одном из белорусских предприятий. Зарабатывает, по ее словам, вполне прилично, но с накоплениями всегда были проблемы. Решить их девушка смогла после нескольких лет посещения тренингов личностного роста, пытаясь понять, в чем же дело.

– Конечно, многие вещи до сих пор еще остаются за гранью моего понимания. Но при разборе ситуации со специалистом стало очевидно, что дело в моем окружении, которое было достаточно токсичным.

Это касалось не только коллег. Намного больше вреда причинили люди из ближнего окружения. Они влияли на мнение Натальи и часто заставляли делать то, что она не планировала. Девушка приводит в пример ситуацию, когда подруги собрались отдохнуть в Турции и позвали ее с собой.

– У меня были другие планы, связанные с покупкой первого в жизни автомобиля, на который я копила деньги несколько лет. Но подруги настаивали и использовали весомые аргументы. Тогда я полетела в Турцию, этот отдых обошелся мне почти в 2 тысячи долларов.

Это сейчас я понимаю, что мною манипулировали, надавливая на «болевые» точки.

Покупку машины, по словам Натальи, пришлось отложить, и это далеко не единственная ситуация, когда из-за подруг ей пришлось менять свои планы и тратить деньги совсем на другие вещи. Иногда безобидные совместные походы по магазинам приводили к тому, что девушка влезала в сбережения, чтобы покрыть расходы и дотянуть до зарплаты.

– Самое удивительное, что, когда я осознала, кто «сливает» мои деньги, стала довольно жестко отказываться от различных предложений со стороны подруг. Примерно через два месяца мы практически перестали общаться: видимо, они на подсознательном уровне поняли, что с меня взять нечего. Думаю, что тут речь не столько о деньгах, сколько о моих эмоциях. Видимо, им доставляло удовольствие наблюдать, как я спускаю значимые для меня суммы, а потом об этом жалею. То есть две мои лучшие институтские подруги радовались тому, что у меня не получается купить машину, сделать ремонт в квартире, купить абонемент в фитнес-центр. Но как только я сменила круг общения – появились деньги.

Вот какие выводы сделала Наталья:

нужно четко следовать плану и тратить деньги только на то, на что они откладывались;

нельзя допускать, чтобы кто-то управлял твоими финансами, пусть даже из лучших побуждений;

стоит тщательно формировать свой круг общения, так как токсичные люди могут влиять на процесс накопления денег.

«Перед походом в магазин всегда плотно перекусываю»

Екатерине 31 год, и свои накопления она увеличивает за счет совета, который в свое время получила от фитнес-тренера. Лайфхак касался здорового питания и соблазнов, что подстерегают покупателей в магазинах. Но оказалось, защита «работает» не только против лишних килограммов, но и против необдуманных покупок, которые делаются на эмоциях.

– Совет простой: перед походом в магазин всегда плотно перекусываю продуктами, которые включены в мой ежедневный рацион здорового питания. Когда желудок наполнен, то на сладости не тянет. Да и вообще не хочется каких-то излишеств, – делится своим опытом Екатерина.

Такой подход за год помог не только сбалансировать питание и практически полностью отказаться от сладостей, фастфуда и готовой продукции из отделов кулинарии – пользу полезных перекусов перед походом в магазин девушка ощутила и на собственном кошельке.

– Я и сама не заметила, как пришла к такому финансовому результату. Получаю очередную зарплату, а на карте еще полно денег. Ну не так чтобы очень много, но спокойно можно жить неделю-две, не переживая, что дома кушать нечего. И это при том, что зарплату мне не поднимали, а цены в магазинах постоянно растут.

Свободные деньги Екатерина тратит на то, чтобы хорошо выглядеть: регулярно посещает косметолога, массажиста, мастера маникюра и парикмахера. Правда, девушка признается, что и на черный день у нее уже кое-что отложено, хотя раньше делать сбережения не удавалось.

Вот к каким выводам пришла Екатерина:

не стоит ходить за покупками на пустой желудок;

не нужно загонять себя в рамки и строить планы по откладыванию денег – только на силе воли сделать это вряд ли удастся.