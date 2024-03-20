«События ускоряются — это агония РФ» 1 20.03.2024, 10:19

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Эксперт объяснил, что приблизит окончание войны в Украине.

События в войне в Украине начнут ускоряться. В боевые действия могут официально вступить военные НАТО, и тогда события будут развиваться гораздо быстрее и это будет уже совсем другая война.

Но также развитие ситуации будет зависеть и от того, насколько российский диктатор Владимир Путин готов пойти на крайние меры. Такое мнение высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник во время чата на «Главреде».

«Я думаю, что события будут ускоряться. Очень многое будет зависеть от действий Путина, от его готовности пойти на крайние меры. Судя по всему, он очень упоротый и находится в параллельной реальности. Не только он, но и все его окружение тоже. И все эти волохатики, глыбинарии тоже находятся в такой же иллюзии, в таких же галлюцинациях. Это предсмертная агония. Там галлюцинируют все: у одних стена замироточила, у других Богородица появилась, третьим еще какое-то знамение было. И они в это верят, это средневековые дикари, варвары. Это антистрана, антигосударство, антиматерия», – отметил Сотник.

Он отметил, что по его мнению все будет развиваться с ускорением свободного падения. По словам Сотника, в войну могут официально вступить военные НАТО, и тогда все ускорится и это уже будет совсем другая война.

«Хочу подчеркнуть, что оккупанты еще не сталкивались с настоящим оружием XXI века. ВСУ, Украина воюет оружием ХХ-начала XXI века. А вот современного оружия россияне на себе еще не испытывали. Они не знают, что такое F-16, тем более, что такое F-35. Они не знают, что такое Apache, что такое, когда летят Tomahawk. Они не знают, что один удар – и вокруг на 30 км все выжжено», – сказал журналист.