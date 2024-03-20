По всей Беларуси 21 марта будут звучать сирены
- 20.03.2024, 10:31
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Что происходит?
По всей Беларуси 21 марта пройдет плановая проверка системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
«В ходе проверки планируются передача сигнала «Внимание всем!» посредством запуска электросирен и систем громкоговорящей связи, а также перехват телевидения, FM-радиостанций и запуск бегущей строки на телеканалах», — говорится в сообщении.
В ведомстве попросили с пониманием отнестись к необходимости подобных мероприятий.