FT: Европа готовит свою версию «Железного купола» 20.03.2024, 10:34

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Производители оружия договариваются над тем, как преодолеть вызовы для систем ПВО.

Исполнительный директор крупнейшего в Европе производителя боеприпасов Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что лидеры ЕС должны рассмотреть возможность установки систем противовоздушной обороны малой дальности, подобных израильскому «Железному куполу».

Как пишет Financial Times, это заявление прозвучало в тот момент, когда столицы ЕС увеличивают военные расходы. Паппергер сказал, что противовоздушная оборона малой дальности - это «то, что надо создать в Европе».

«Я также считаю, что это хорошая идея иметь европейское решение, похожее на Iron Dome и дальше», - сказал он.

«Железный купол» имеет радиус действия до 70 км и используется Израилем с 2011 года для перехвата ракет малой дальности. Аналитики говорят, что большие территории континентальной Европы невозможно защитить подобной системой.

Другой оборонный чиновник ЕС сказал, что Европа уже имеет «все возможности для создания полного уровня противовоздушной обороны».

В конце 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц объявил об инициативе European Sky Shield, которую он назвал способом создания европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны путем совместной закупки оборудования.

К инициативе присоединилась 21 страна. Это разозлило Францию, официальные лица которой считают стратегию запутанной и непродуманной, поскольку в ней отсутствуют системы ПВО европейского производства, включая франко-итальянский SAMP/T от MBDA.

В феврале компания Rheinmetall заявила, что продала вооруженным силам Германии за 600 млн евро свою систему противовоздушной обороны малой дальности Skyranger 30, которую можно использовать против беспилотников.

Разработка более интегрированных европейских систем противовоздушной и противоракетной обороны является приоритетом для Брюсселя.

Оборонная стратегия ЕС требует к 2035 году «возможностей, связанных с интегрированной европейской противовоздушной и противоракетной обороной», а новое промышленное предложение, представленное Европейской комиссией в этом месяце, предусматривает бюджетную поддержку «европейских оборонных проектов, представляющих общий интерес».

Интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны являются одним из 22 приоритетов оборонных возможностей ЕС. Брюссель настаивал на том, чтобы страны-члены развивали «полностью совместимые возможности следующего поколения» в сфере противовоздушной обороны, которые работают с существующими системами НАТО.

«ЕС также работает над новой оборонной стратегией, которая направлена на усиление совместных закупок и впервые ставит цели по закупкам у производителей в блоке в отличие от США. Руководители оборонной промышленности также призвали к расширению сотрудничества и партнерства между компаниями, чтобы уменьшить дублирование и укрепить промышленную базу Европы в долгосрочной перспективе», - пишет издание.

Исполнительный директор аэрокосмической и оборонной группы Leonardo Роберто Чинголани сказал, что «все разговаривают друг с другом».

«Мы пытаемся обсудить между компаниями возможные пути и более удобные решения, чтобы помочь защитить будущее европейских граждан», - сказал он.