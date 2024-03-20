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В минском аэропорту появились «тайные» пассажиры

  • 20.03.2024, 10:36
  • 4,024
В минском аэропорту появились «тайные» пассажиры

Чем они занимаются?

Национальный аэропорт Минск начал контролировать качество услуг с помощью «тайных» пассажиров. Программа была анонсирована в конце февраля. С этого времени воздушная гавань уже получила более 200 заявок на участие.

Программа работает с 1 марта. За это время аэропорт уже получил более 50 оценочных чек-листов, которые заполнили путешественники.

Программа действует до 31 декабря 2024 года, стать ее участником может любой пассажир старше 18 лет, вылетающий или прилетающий в минский аэропорт.

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