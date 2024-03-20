«Для Путина наступили самые сложные времена» 20.03.2024, 10:40

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Самолет с главой РФ может быть сбит.

Состоялись так называемые «выборы» в России, и «нарисованный» процент явки и голосов, якобы отданных за Владимира Путина, свидетельствуют о том, что диктатор сейчас находится в самом слабом состоянии за всю историю правления.

Для диктатора наступили самые сложные времена, рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире канала «FreeДом». Аналитик подчеркнул, что Путину раньше людей не нужно было загонять на избирательные участки под дулами автоматов. По словам эксперта, главарю РФ, нужно было «поставить» максимальный «выборный» рекорд, чтобы объяснить западным государствам, что на все дальнейшие действия он «имеет мандат» от россиян.

«Возраст Путина (ему 71 год, - Ред.) и его дальнейшая эра правления ему показывают, что он геополитически сильно упал в рейтинге. И это страшно. Потому что если Путина не признают легитимным, тогда он теряет иммунитет как правитель, как президент Российской Федерации», - добавил политтехнолог.

По словам Тизенгаузена, это значит, что самолет с диктатором - это не борт с легитимным президентом РФ, а борт с обычным россиянином, который «может быть сбит». «Поэтому для Путина сейчас самые сложные времена настали», - заявил аналитик.