Названы восемь лучших чаев для снижения уровня холестерина 20.03.2024, 10:47

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Многие даже не догадываются о их пользе.

В то время как чашка кофе может казаться желаемой, другой напиток может предложить несколько важных преимуществ для здоровья. Речь о чае и его способности снижать уровень холестерина.

«Чай имеет больше преимуществ, чем энергетический эффект кофеина. Он также может помочь предотвратить инфаркт и инсульт», - говорит доктор Маджид Басит, врач-кардиолог из клиники Memorial Hermann в Хьюстоне.

Издание Parade назвало чаи, которые могут помочь снизить уровень холестерина.

Почему чай может снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца

«Употребление чая помогает стимулировать выработку липопротеина высокой плотности (ЛПВП), также известного как хороший холестерин», - объясняет доктор Басит. «HDL помогает очистить кровь от липопротеинов низкой плотности (LDL), или плохого холестерина. Люди с повышенным риском сердечных заболеваний и инсультов, такие как курильщики, люди с ожирением и диабетом, чаще всего получают пользу от употребления чая».

Чай также обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, что, по словам доктора, может уменьшить воспаление в кровеносных сосудах.

«Он также способствует утолщению и стабилизации внутренней оболочки кровеносных сосудов, что может помочь предотвратить разрыв жировых отложений в кровотоке», - продолжает Басит. «Чай также помогает снизить общее кровяное давление, несмотря на кратковременное повышение артериального давления, связанное с кофеином, примерно на 30 минут после употребления чая».

Другие плюсы чаепития:

снижение и контроль веса;

улучшение чувствительности к инсулину;

предотвращение слипания частиц в крови - тромбоцитов, что уменьшает образование тромбов в сосудах.

Лучший чай для снижения уровня холестерина

Черный чай

Кофеин - не единственное достоинство чая, но его присутствие может быть полезным.

«Черный чай, как правило, содержит наибольшее количество кофеина, который может вызвать увеличение частоты сердечных сокращений и кровяного давления», - говорит доктор Басит. «Несмотря на это, он обладает большими преимуществами для сердечно-сосудистой системы, например, снижает кровяное давление и предотвращает инфаркт и инсульт. Избегайте употребления более 200 мг кофеина в день».

Стоит также отметить содержание в нем антиоксидантов.

«В черном чае очень много антиоксидантов, известных как полифенолы, например теафлавины и теарубигины, которые, как было показано, снижают уровень холестерина и сахара в крови, что может уменьшить риск развития диабета и сердечных заболеваний», - говорит Меган Хилберт, MS, RDN, из Top Nutrition Coaching.

Последние исследования показывают, что употребление двух чашек чая в день - особенно черного - может снизить смертность от всех причин на 13 %.

«Более высокое потребление чая также было связано с заметным снижением риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и инсульта», - говорит Келси Коста, MS, RDN, дипломированный диетолог и консультант по питанию проекта E-Health.

Зеленый чай

«Употребление зеленого чая с кофеином продемонстрировало эффективность в снижении артериального давления у людей с предгипертонией и гипертонией первой стадии, что свидетельствует о потенциальной пользе для контроля артериального давления и сердечно-сосудистого здоровья», - добавляет Коста. «Более того, регулярное употребление этого чая было связано с более низким риском смертности от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний, причем не только у людей с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и у населения в целом».

Также зеленый чай может помочь и с психическим здоровьем, поскольку содержит L-теанин.

«Исследования показали, что эта аминокислота помогает снять тревогу и стресс, а также способствует концентрации внимания», - говорит Хилберт.

Чай улун

Этот традиционный китайский чай любят за разнообразие вкусов - от легких и фруктовых до насыщенных и земляных.

«Чай улун признан в научном сообществе как продукт, способный укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы и защитить от различных заболеваний благодаря своим антиокислительным и противовоспалительным свойствам», - говорит Коста, добавляя, что регулирование уровня сахара в крови - это еще один положительный момент.

Кроме того, по словам Хилберта, некоторые исследования подтверждают, что катехины, содержащиеся в улуне, могут способствовать снижению жировой массы тела.

Матча

«Матча содержит очень большое количество антиоксидантов, называемых ECGC, которые были подробно изучены на животных, чтобы уменьшить воспаление, поддержать здоровье артерий и способствовать восстановлению клеток, чтобы уменьшить риск развития рака», - говорит Хилберт.

Одно из исследований показало, что матча содержит в 10 раз больше антиоксидантов, чем обычный зеленый чай.

«Польза для здоровья сердца также велика: исследования показали, что у людей, которые пьют этот напиток, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 30 % ниже, чем у тех, кто его не пьет, - добавляет она.

Кроме того, в нем есть L-теанин, который может увеличить количество химических веществ, повышающих настроение, что связано с улучшением памяти и концентрации.

Масала-чай

«Масала-чай включает в себя корицу и черный чай - ингредиенты, известные своими потенциальными преимуществами для сердечно-сосудистой системы», - говорит Коста. «Эти компоненты могут способствовать снижению кровяного давления и уровня холестерина, что соответствует здоровому образу жизни».

Белый чай

По словам Хилберта, белый чай подвергается наименьшей обработке, поэтому он содержит наибольшее количество антиоксидантов по сравнению с черным, улун и зеленым чаем.

Некоторые исследования показали, что белый чай может уменьшить количество свободных радикалов, которые могут ускорить развитие остеопороза, поскольку белый чай содержит больше катехинов, чем любой другой чай.

Полифенолы, содержащиеся в белом чае, могут снижать уровень холестерина ЛПНП, уменьшая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ромашковый чай

По словам Коста, ромашковый чай может улучшить здоровье сердца и снизить уровень холестерина.

«Ромашковый чай, богатый флавонами, демонстрирует многообещающий потенциал для здоровья сердца, значительно снижая кровяное давление и уровень холестерина - ключевые показатели риска для сердечно-сосудистой системы», - объясняет она. «Примечательные результаты исследования с участием 64 пациентов с диабетом показали, что употребление ромашкового чая во время еды приводит к снижению уровня общего холестерина, триглицеридов и холестерина ЛПНП по сравнению с простой водой».

Чай из гибискуса

Коста ссылается на исследование, в котором говорится, что этот слегка кисловатый чай снижает систолическое и диастолическое артериальное давление

Какой чай идеальный:

1 Выбирайте чаи с высоким содержанием антиоксидантов, такие как зеленый, черный, белый и матча.

2 Выбирайте несладкий чай или добавляйте мед в небольших количествах, чтобы ограничить количество сахара.

3 Добавляйте в чай полезные для сердца ингредиенты, например, имбирь или цейлонскую корицу.

4 Избегайте чрезмерного употребления кофеина.