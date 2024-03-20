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Созывайте «Кремлевский полк»

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 20.03.2024, 10:54
  • 2,550
Созывайте «Кремлевский полк»

«Дрожащий Штирлиц» ведет на передовую детей и внуков Путина и Медведева.

«Дрожащий Штирлиц» Нарышкин принес «в клюве» информацию о подготовке Францией воинского контингента для отправки в Украину:

«По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка 2 тыс. человек».

Без доказательств из независимых источников верить заявлению Нарышкина причин нет. Но Нарышкин и другие руководители могли бы нанести страшный превентивный удар.

А именно, сформировать из своих сыновей, дочерей, внуков «Кремлевский полк» в две тысячи человек и отправить в окопы. Наверное, две тысячи человек детей и внуков высшего начальства набрать можно.

Мы никогда не слышали, об участии в «спецоперации» на передовой линии детей и внуков Путина, Медведева, Кириенко и других. А «дипломат» Келин, посол Путина в Великобритании заявлял, что его сын не воюет, потому что он взрослый и невоенный человек.

Созывайте, Нарышкин, «Кремлевский полк». Испугайте французов, поразите Россию.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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