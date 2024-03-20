«У меня очень большой диапазон гонораров: от 100 долларов до 10 тысяч долларов» 20.03.2024, 10:52

Сколько стоят выступления белорусских артистов.

Расходы на праздник зависят от того, какого размаха хотят виновники торжества. Можно пригласить крутой кавер-бэнд за 6 тысяч рублей, а можно полчаса отрываться с «казаками» за 1,5 тысячи рублей. Журналисты узнали, сколько сегодня стоит пригласить на праздник профессионального ведущего и артистов. Следует отметить, что речь идет не о горячем сезоне — периоде новогодних корпоративов и школьных выпускных вечеров.

Сколько стоит ведущий?

Ценник столичных ведущих варьируется в пределах 1300 — 4000 белорусских рублей. Самые дорогие — те, которые на слуху и считаются топовыми. Также цена зависит от количества человек, продолжительности праздника и предлагаемых дополнительных опций, например, съемки и монтажа ролика на торжество.

Дополнительно к стоимости ведущего нужно рассчитывать на затраты по аренде аппаратуры и оплату работы ди-джея — многие ведущие работают со своим специалистом. Некоторые могут предоставить свою аппаратуру, а это существенно экономит деньги заказчика.

Как сэкономить на кавер-бэнде

Модной тенденцией стало приглашать на праздники различные кавер-бэнды — музыкантов, поющих известные хиты в оригинальном исполнении. Как правило, стандартное выступление — 2 выхода по 45 минут. Возможен и другой формат — 3 выхода по полчаса. За полтора часа живого концерта музыканты просят от 4000 до 6000 белорусских рублей. На стоимость влияют авторитет, «звездность» и количество человек в группе.

Следует учесть один важный момент: названная цена может быть не окончательной. У многих каверов нет собственной аппаратуры, поэтому придется дополнительно заплатить до 1000 белорусских рублей. Также некоторые предупреждают, что «сверху» оплачивается транспорт и питание.

Возможен и более бюджетный вариант. Например, коллектив из 7 человек предлагает выступление без бэк-вокалисток. В таком случае вместо 4500 белорусских рублей придется заплатить только 3780.

Тем, кто не готов отдавать такие суммы, можно рассмотреть варианты кавер-соло или дуэтов и трио. Например, выступление двух скрипок и одной виолончели обойдется примерно в 500 рублей (транспорт оплачивается дополнительно). А одна скрипачка готова выступить за 300 рублей.

Солодуха, «Дрозды» и рок-группы

Дозвониться до заслуженного артиста Беларуси и исполнителя таких хитов как «Здравствуй, чужая милая» и «Я люблю вас, белорусы» Александра Солодухи получилось не с первого раза. Певец ответил на звонок, когда находился за кулисами и готовился к выходу на сцену.

«У меня выходных нет. Меня разрывает страна в клочья», — сказал Солодуха, отметив, что ему приходится выступать не только на сольных концертах, но и корпоративах и праздниках.

Он признался, что стоимость его концертов варьируется в зависимости от того, что нужно заказчику.

«По-разному бывает. У меня очень большой диапазон гонораров: от 100 долларов до 10 тысяч долларов», — рассказал Солодуха.

Гонорары Александра Солодухи — не самые высокие в белорусском шоу-бизнесе. Немного дороже себя оценивает группа «Дрозды». По словам солиста группы Виталия Карпанова, за 20 лет работы на сцене музыканты прошли этап от выступления на свадьбах и днях рождения за 300−500 долларов до самого дорогого выступления в Беларуси. Сегодня максимальный стоимость концерта «Дроздов» составляет 40 тысяч белорусских рублей.

Он также отметил, что летом повышается спрос на выступления. Это связано с тем, что помимо сольных концертов и частных мероприятий проходят различные фестивали, Дни городов. Однако, по словам солиста группы, у «Дроздов» нет никакой сезонности, два года подряд музыканты работают каждый день.

«Такой спрос объясняем тем, что люди хотят услышать свое, белорусское. Если говорить про тот же гонорар в 40 тысяч белорусских рублей, то следует понимать, что это не каждый день, а может только раз в год. В то же время, это не значит, что я не поеду порадовать кого-то за 300 рублей или, например, бесплатно в детский дом, что мы и делаем часто», — заключил Карпанов.

Гонорар лучшей группы года по версии музыкального конкурса «Песня года Беларуси» — Skynet не сильно отличается от стоимости выступлений кавер-бэндов.

«Любой артист, в отличие от кавер-бэнда, занимается авторским материалом. Что это подразумевает? Это работа в студии, сочинение песен, создание аранжировки, аренда репетиционной точки, костюмы и так далее. Все это требует денег», — рассказал солист группы Skynet Иван Пономарев.

Несмотря на большие растраты, «аппетиты» у группы весьма скромные. Музыканты (их трое, а еще в команду входит звукорежиссер, костюмер и администратор. — Прим. ред.) готовы сыграть за 6 тысяч белорусских рублей и выше. Все зависит от площадки и формата мероприятия.

При этом, солист группы считает, что стоимость некоторых каверов не совсем оправдана.

«Группа годами создает материал, у нее из 10 альбомов набирается, например, 2 суперхита. Кавер-бэнд берет у одной команды два суперхита, у другой — два. И использует чужой материал. Они один раз собираются, делают программу и катаются по стране, зарабатывая деньги», — подчеркнул Пономарев.

По словам рок-музыканта, в этом он не видит ничего плохого, если речь идет про частные корпоративы, свадьбы и дни рождения. Но совершенно по-другому обстоит ситуация, если дело касается мероприятий, финансируемых из госбюджета.

«Надо поддерживать своих музыкантов и свою культуру, тех ребят, кто выступает на хорошем уровне. Лично мне кажется странным, когда на государственные мероприятия приглашают не профессиональных музыкантов, а кавер-бэнды, которые и не очень выступают, и поют чужие песни», — сказал Пономарев.

Еще одна рок-группа — Sun Road-21, родом из Борисова, играет как свой материал, так и каверы.

«Мы позиционируем себя как авторская рок-группа, в репертуаре которой есть каверы. Но потихоньку отходим от каверов, чтобы выходить на новый уровень. Кстати, хоть наша целевая аудитория — 25−45 лет, но под наши песни отрываются и те, кому за 70», — рассказал солист группы Олег Багаев.

Сегодня музыканты оценивают свое выступление почти в 5 тысяч белорусских рублей. Это уже с учетом стоимости звукового оборудования.

«Казаки» и иллюзионист

Народный вокально-хореографический ансамбль «Батька Атаман» не только играет на различных музыкальных инструментах — гармони, баяне, гитаре, балалайке и контрабасе, но и делает трюки с шашкой и нагайкой.

Стоимость выступления «казаков» зависит от формата мероприятия. Программа на 25−30 минут на корпоративе обойдется примерно в 1,5 тысячи белорусских рублей. Цена сольного концерта начинается от 3,5 тысячи.

Еще один вариант удивить гостей — пригласить иллюзиониста. Лучший фокусник Беларуси, мастер левитаций и таинственных исчезновений предлагает несколько программ. Классическая рассчитана на 23 минуты, ее стоимость составляет порядка 1760 рублей. К ней можно добавить некоторые трюки из новой программы (ее цена практически в три раза выше классической) — например, глотание лезвий стоит 480 рублей, а левитация девушки — 320 рублей.