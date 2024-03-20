Движение на одной из улиц в центре Минска перекроют почти на два месяца 20.03.2024, 11:06

Также будут отменены четыре автобусных маршрута.

Движение всех видов транспорта будет ограничено на определенном участке улицы Розы Люксембург, это предусмотрено решением Мингорисполкома №937 от 7 марта, которое в среду официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Временное ограничение движения транспортных средств и автомобилей вводится по улице Розы Люксембург от жилого дома №158 до дома №161 с 00:00 25 марта до 00:00 20 мая. То есть движение на этом участке будет перекрыто почти на два месяца.

Также с 25 марта будут отменены четыре автобусных маршрута — №182с «ДС Каменная Горка-5 — ДС Сухарево-5», №188c «Брилевичи — Школа №188», №192 «Первомайская — гимназия №41» и №196с «ДС Малиновка-4 — переулок Софьи Ковалевской».

Курсировать эти автобусы не будут почти неделю — до 30 марта. Это связано с весенними каникулами у школьников.