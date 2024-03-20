Росгвардия подставила Соловьева 20.03.2024, 11:10

«Шутка» вызвала ярость в Кремле.

Росгвардия «пошутила», отправив Макрону игрушечные машинки. Несогласованный поступок вызвал ярость в АП, и новости о «шутке» стали удалять из пропагандистских медиа, пишет «МО».

Игрушечную машинку и набор солдатиков принесли в посольство Французской Республики в Москве и вручили одной из его сотрудниц (на видео).

Как сообщалось в пресс-релизе Росгвардии, это было сделано «в связи с воинственной риторикой президента Франции», а сами солдатики символизировали росгвардейцев.

В сопроводительном письме к подарку было сказано: «Надеемся, что наигравшись в солдатиков и военные машинки, Вы наконец-то расстанетесь с комплексом Наполеона. Судьба его якобы великой армии печально известна не только французам...».

Релиз о шутливой акции Росгвардии был разослан по федеральным СМИ, которые опубликовали новости об этом. Но вскоре ведомство Виктора Золотова настоятельно попросило удалить уже опубликованные сообщения, рассказали «МО» источники в трех медиа. Их слова подтверждаются данным кэша Google.

Новости о «вручении подарка» вышли в «Известиях», «Парламентской газете», МК, КП, РЕН ТВ, «Вечерней Москве» и других медиа, но сейчас все они удалены. Сообщение о «шутке» от Росгвардии было опубликовано и в канале пропагандиста Владимира Соловьева, но и оно удалено.

Как сообщил «МО» источник, знакомый с этой ситуацией, инициатором вручения подарка стал официальный представитель Росгвардии Валерией Грибакин (именно он и вручал игрушки). Но эта инициатива вызвала недовольство в руководстве ведомства и администрации президента. «Эта акция была личной инициативой Грибакина. С какого х…на он решил так пошутить — большой вопрос, видимо, это будет обсуждаться еще», — сказал один из собеседников «МО».