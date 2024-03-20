Эксперт: Черноморскому флоту РФ остается только бороться за живучесть 20.03.2024, 11:29

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Основные корабли переведены из Крыма в Новороссийск.

Черноморский флот РФ пока выбрал пассивное поведение в Черном море в борьбе за живучесть. Об этом сегодня, 20 марта, в эфире телеканала FREEДОМ заявил украинский военный обозреватель Денис Попович.

- Была команда министра обороны Российской Федерации поставить больше пулеметов и бороться за живучесть флота. Здесь я даже вижу некий символизм. Что такое борьба за живучесть? Это когда корабль уже получил пробоину, начинает тонуть, экипаж начинает заниматься борьбой за живучесть корабля для того, чтобы оставить его на плаву, не допустить, чтобы он пошел ко дну, и переправить в безопасный район. Вот сейчас, по большому счету, Черноморский флот РФ, получив ряд пробоин, начинает бороться за живучесть. Основные корабли переведены из Крыма в Новороссийск. Около недели ракетоносцы не появляются в Черном море. Пока такой способ борьбы, то есть достаточно пассивное поведение ЧФ РФ, — сказал он.

Попович подчеркнул, что России сейчас важно не потерять очередной корабль-носитель «Калибров».

- Какие методы борьбы они дальше будут применять? Мы сейчас видим попытки разобрать те дроны, собрать их, даже попытки скопировать. Поэтому, очевидно, какие-то меры они будут предпринимать для того, чтобы наладить противодействие. Как это будет сделано — посмотрим. Да, врага недооценивать нельзя, поэтому мы должны тоже двигаться вперед в этом направлении, — подчеркнул военный обозреватель.