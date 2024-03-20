«Чтобы купить дачу в этом сезоне, покупатели готовы немного переплатить» 2 20.03.2024, 11:20

1,830

Что происходит на рынке загородной недвижимости в самый сезон.

«Период активного спроса на рынке загородной недвижимости совсем недолгий, и он уже начался», — замечает менеджер по загородной недвижимости агентства «Твоя столица» Лариса Самусенкова. По наблюдениям экспертов, продавцы порой считают, что еще много времени, чтобы продать дачу или домик в деревне, но активный сезон продлится максимум до середины мая. Что происходит сейчас с ценами и как продать и купить в этом сезоне, Realt спросил у специалистов.

«Чтобы купить дачу в этом сезоне, покупатели готовы немного переплатить»

— Февраль и первая половина марта на рынке загородки оказались на уровне самых активных месяцев прошлого года в нашем агентстве, — констатирует менеджер по загородной недвижимости агентства «Твоя столица» Лариса Самусенкова. — И мы снова замечаем, что спросом пользуются все сегменты загородного жилья. Это и бюджетные дачи стоимостью до 10 тысяч долларов, и дома в деревне, и дома для круглогодичного проживания разной ценовой категории — от 40 до 300+ тысяч долларов. На все эти объекты мы получаем заявки, по всем из них проходят сделки.

Отдельно специалист обращает внимание на сегмент таунхаусов — малоэтажных домов на несколько семей, часто со своим участком.

— Мы уже отмечали раньше, что видим растущий спрос на таунхаусы. Интерес к ним растет уже на протяжении нескольких лет, а начал проявляться он в постковидный период, когда загородка снова обрела ценность из-за закрытых границ и удаленной работы. Но тогда стало понятно, что не все готовы распыляться между квартирой и дачей, и переезд из Минска в полноценный дом, например, в Колодищи или Ратомку — вариант тоже не для всех. В этой ситуации таунхаусы выступили золотой серединой: здесь и прелесть загородного дома, и расположение в городе или совсем рядом с ним. Сейчас, например, встречаются таунхаусы в Зеленой гавани и в районе Уручья, а до этого были в Солнечном. Уже который год мы видим по заявкам покупателей, что таунхаусы весьма востребованы, и интерес к ним будет возрастать.

В Минске есть варианты без чистовой отделки с квадратом в 660 долларов. Даже прибавив 200 долларов к квадрату на чистовую отделку, получаем метр стоимостью 860 долларов. Квартиру с такой стоимостью не найдете. А тут у нас, по сути, не только квартира, но и дача.

Вернемся к дачам — сезон покупки домиков для летнего отдыха сейчас в самом разгаре.

— Если продавцы рассчитывают продать дачу в этом сезоне, мы бы им хотели напомнить: период активного спроса совсем недолгий, и он уже начался. По сути для активных продаж есть март-апрель и совсем небольшая часть мая. Это тот период, в который можно ожидать массовый наплыв покупателей. Они даже готовы переплатить, чтобы получить в этом сезоне то, что хотят.

Но стоит понимать, что дача, которая объективно на фоне конкурентов стоит 7 тысяч, даже в «высокий» сезон не сможет продаться за 15. Но к переплате в 10−15% покупатели готовы. Больше это характерно для бюджетного сегмента.

По словам специалиста, сегодня покупатели готовы смотреть и покупать, чтобы как можно быстрее к началу дачного сезона уже приехать в свой домик.

— Некоторые покупатели для этого сейчас даже берут отпуск, чтобы ежедневно иметь возможность осматривать различные варианты. По нашей практике, когда есть кому показать объект, бывает по пять просмотров в день. Но есть и те продавцы, кто считает, что у них еще есть время и показывают свои объекты только в выходные дни, что в корне неправильно. Тем самым они значительно сужают воронку спроса на свой объект. Хотя для покупателей сейчас самая активная пора.

Сейчас на рынке много покупателей, которые не смогли решить дачный вопрос в прошлом или даже позапрошлом году.

— Значительная часть покупателей — это те, кто в прошлом году не смог самостоятельно выбрать и купить. Это важно понимать и покупателям: ситуация, когда решили купить дачу в феврале или марте, но не успели определиться — достаточно распространенная. Выбор большой, новичку непросто определиться.

«Цены на многие объекты, которые только вышли на рынок, завышены»

— С середины февраля до середины марта на рынке загородной недвижимости просто сумасшедшая активность покупателей: штудируют участки и даже недострои. Сейчас — самое время покупки. Много объектов в этот период мы вывели на задатки. Когда сошел снег и улучшился подъезд к товариществам, серьезно повысилась активность по дачам. Пару месяцев до этого из-за сложного подъезда дачами интересовались не так активно, — делится специалист по операциям с недвижимостью «Центра недвижимости Моя 7Я» Наталья Гапутина. — Также сейчас проходит много встреч по новым объектам, куда нас приглашают, чтобы грамотно оценить рыночную стоимость.

Что касается цен. Цены на объекты, которые зашли на рынок в прошлом году, сейчас уже встроились в рынок. Но вот практически все новые объекты продаются по завышенным ценам, только единицы из них в рынке. Но продаются сейчас только те объекты, которые встроены в рынок по цене.

Специалист советует не только грамотно оценивать стоимость дома или дачи, но и подготовить его к продаже.

— Покупатели должны чувствовать у вас себя как дома: там не должно без ваших личных вещей, вывезите коробки. В доме ничего не должно висеть или стоять, не должно быть никаких ботинок и тазиков. На участке стоит хотя бы собрать старые листья. Сделайте так, чтобы все выглядело презентабельно. Покупка недвижимости, какой бы серьезной ни казалась, это спонтанная покупка. Понятно, что покупатели ищут, продумывают, но именно решение оказывается спонтанным. И чтобы они захотели именно ваш объект, приведите его в порядок.

По наблюдениям Натальи, 90−95% покупателей сейчас кредитуется полностью или частично. Также есть и те, кто продает свое, чтобы купить что-то новое — например, с более удобным расположением.

«В январе покупали дорогие дома, а в феврале спросом пользовались бюджетные дачи»

— В сравнении с январем в феврале количество сделок с объектами загородной недвижимости выросло приблизительно на 30%. Это можно легко объяснить: дачный сезон все ближе, а значит покупатели хотят успеть не только приобрести, но и заехать на свои новые дачи уже в этом сезоне, — рассуждает специалист агентства «ЭТАЖИ юнайтед» Светлана Никитюк. — Начало дачного сезона подтверждается и объектами, которые пользовались популярностью. Большинство сделок проходило с недорогими дачами. Если в январе продавалось много дорогих домов, по стоимости квартир и выше, то в феврале таких сделок было гораздо меньше.