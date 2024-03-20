«Мы повезли кота в ветклинику в Белостоке и совершили ошибку» 20.03.2024, 11:40

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Как белорусы водили животных к ветеринарам в Польше и сколько это стоило.

Лечение домашних животных в Польше имеет свои особенности. MOST поговорил с белорусами, которые водили питомцев к ветеринарам в этой стране, об отличиях в работе польских и белорусских клиник и о том, во сколько им обходится лечение животных.

«Результаты — как у здорового, молодого, но немного жирненького котика»

Алина обратилась в ветеринарную клинику в Белостоке, когда у её кота началась аллергия. Ветврачи посоветовали поменять корм и прописали питомцу мазь. После месяца лечения ситуация осложнилась — у кота ухудшился аппетит, а в один из дней питомец ослаб.

— Взяла котика на руки, чтобы потискать, и поняла, что он просто ватный, — вспоминает тот день Алина.

Семья Алины снова повезла кота в клинику — там у питомца взяли анализы и поставили капельницу в лапу.

— Для 12-летнего кота у него были хорошие анализы, врачи так и сказали: «Результаты — как у здорового, молодого, но немного жирненького котика».

Приехав домой, Алина заметила: лапка кота раздулась настолько, что когти утонули в подушечках. Ветеринары говорили, что это отёк и коту просто нужно разработать лапу. Но ситуация не улучшалась.

Тогда питомцу прописали антибиотики. Лечение подействовало, но после приёма лекарств коту пришлось восстанавливать ЖКТ.

Сейчас питомец чувствует себя хорошо. За лечение, которое включало УЗИ, анализы и капельницы, Алине пришлось отдать более 2 тыс. злотых. Но оснащением клиники белoруска осталась довольна: все необходимые манипуляции проводились на месте.

«Мы повезли кота в ветклинику в Белостоке и совершили ошибку»

В другой раз Алина привела к ветеринару животное, подобранное на улице. Однажды по пути домой она заметила дрожащего кота — оказалось, что это были судороги.

— Это была пятница. Мы тут же повезли кота в ветклинику в Белостоке и совершили ошибку.

Дело в том, что кот был найден в другой гмине, поэтому по польским правилам обращаться нужно было по месту, где нашли животное.

— Уже в клинике нам объяснили, что в таких ситуация надо связываться с муниципальными стражами либо администрацией гмины — они берут под опеку бездомных животных, попавших в беду.

Семья Алины обратилась в обе инстанции. Но неделя заканчивалась, и сотрудники городских служб попросили подождать до понедельника.

— По коту было видно, что до понедельника он просто не дотянет, — рассказывает Алина.

Тогда семье посоветовали обратиться в фонд по спасению животных — там отреагировали быстрее и взяли питомца под опеку.

— Врачи информировали нас о состоянии кота, присылали фото и указывали, как меняется конечная стоимость лечения после каждой манипуляции.

В свою очередь, волонтёры фонда открыли сбор — каждый желающий мог пожертвовать любую сумму.

— В итоге стоимость [лечения] достигла 1800 злотых — все расходы на себя взял фонд.

К сожалению, спасти кота не удалось.

Помимо стоимости лечения фонд доплатил около 200 злотых за утилизацию кота. В Польше хоронить животных на своём участке запрещено — за это грозит штраф. Поэтому даже в таких трагических ситуациях необходимо обращаться в ветклинику.

Кот не выходит на улицу — от бешенства прививать необязательно

Максима (имя изменено в целях безопасности) волновало, что кот слишком часто ходил в туалет, и он обратился во Вроцлавскую ветклинику.

— Сработано было чётко: врач сделала УЗИ, взяла мочу на анализ, назначила лекарства. Ни малейших вопросов к работе — кот быстро пришёл в норму.

Спустя полтора года история повторилась, но в этот раз Максим обратился в клинику в Варшаве. Там у питомца взяли кровь, а на УЗИ пришлось записываться отдельно.

— Коту стало немного легче. На УЗИ брюшной полости ничего не увидели, отпустили нас домой, прописав таблетки.

Спустя несколько дней питомцу стало хуже, у него поднялась высокая температура. Животное отвезли в круглосуточную ветклинику.

— Нам попалась неопытная девушка. Сделала жаропонижающий укол, выдала таблетки и отправила домой — она была явно в растерянности.

Максим обратился к более опытным специалистам и те обнаружили отверстия в желудке и кишечнике кота.

— Сошлись на том, что нужно делать операцию. Но это было в воскресенье, хирург и анестезиолог сказали, что приедут не раньше четырёх часов вечера. Перед операцией кот был под капельницей и слабел прямо на глазах — в итоге операцию он не пережил, — делится Максим.

Беларус отмечает, что причину возникновения отверстий установить так и не удалось. Посторонних предметов в организме животного обнаружено не было.

Болезнь питомца длилась всего четыре дня, а за лечение Максиму пришлось заплатить 4 тыс. злотых.

— [В Польше] как и везде, есть профессионалы, которые любят животных, а есть те, кому пофиг, — отмечает молодой человек. — Это не удивляет, в Беларуси точно так же.

У Макисма осталась кошка. Белoрус подчёркивает, что теперь всегда старается попасть к УЗИ-специалисту.

— Так намного оперативнее, врач всё видит — это эффективный метод лечения мочеполовых заболеваний.

В Польше Максима удивил подход к прививкам и обработке животных от паразитов. Например, если кот не выходит на улицу, то считается, что от бешенства его прививать необязательно. Нет и такого понятия, как «гонять глистов перед вакцинаций».

«Врачи спокойно ждали, пока кошка сделает все свои дела»

Евгению обеспокоило, что её кошка три дня не ходила в лоток. Белoруска решила, что это повод посетить ветеринара.

— Врач попался приятнейший. Очень внимательно нас слушал, задавал вопросы, аккуратно осмотрел кошку и сделал УЗИ. Сказал, что есть подозрения на проблемы с почками и нужно записаться к нефрологу.

Также в клинике кошке поставили клизму.

После осмотра и манипуляцией белoруска собралась домой и уже вызывала такси, как вдруг питомица стала «люто орать».

— Мы поняли, что не успеем доехать, и попросили врачей о помощи. В итоге нам освободили кабинет, надавали салфеток и спокойно ждали, пока наша кошка сделает все свои дела.

Осмотр у нефролога тоже оставил у Евгении приятные впечатления. Белoруска отмечает, что врач оказался приятным и внимательным.

Визит со сдачей анализа крови, мочи и ЭХО сердца обошёлся в тысячу злотых.

Кошке поставили диагноз «хроническая почечная недостаточность». Это означало не только специальную диету, но также обследования и капельницы.

— Изначально на капельницы мы ездили в клинику через день. Но спустя время решили научиться делать их самостоятельно. Даже медсёстры нам говорили: «Да зачем вы деньги тратите?! Это очень лёгкая капельница, и вы можете делать её дома». Показали и объяснили что и как, — рассказывает Евгения.

Белoруска отмечает, что за пять месяцев обследований и поездок к ветеринарам у неё ушло от 2,5 тыс. до 3 тыс. злотых. В эту сумму не входит стоимость лекарств.

— Сейчас продолжаем лечение у того же нефролога, каждые три месяца проходим обследование, и врач корректирует нам список лекарств и рекомендаций. Просит присылать результаты анализов на почту и всё объясняет, что тоже очень приятно. Ей всегда можно написать, хотя у нас пока не было в этом нужды.

Евгения добавляет, что в целом она осталась довольна.

— Некоторые даже узнают нас в клинике. Интересуются, как наша кошка — многие её помнят. Да и к другим животным видим добрейшее отношение, пока сидим в очереди: со всеми поговорят, погладят.

Из минусов Евгения отмечает отсутствие прайса в интернете.

— Да и в клинике, если он и есть, то не на видном месте. Поэтому зачастую не понимаешь, во сколько всё обойдётся. Ну и конечно цены тут выше, чем в Беларуси: простая консультация — в районе 150-200 злотых.

Девушка добавляет, что не заметила существенных различий в подходах к лечению в Беларуси и Польше. Разве что в Минске она обычно записывалась на приём, а в Польше может приехать в любой момент.

— На сайте клиники размещён календарь дежурств, так что можно даже подстроиться и попасть к врачу, которого уже знаешь.

«Кошке ничего не поможет»

Когда кошке Татьяны было чуть больше года, она стала хромать, потеряла аппетит и много спала. Тогда белoруска обратилась к ветврачу во Вроцлаве, но в клинике Татьяне заявили, что обычный ветеринар не имеет права делать рентген.

— Нам сказали, что ничем не могут помочь и нужно к ортопеду. Ближайшая запись была через полтора месяца. В итоге я звонила в клинику почти каждый день и словила запись через три с половиной недели.

Заключение ветеринара-ортопеда — «незначительная степень дисплазии» — насторожило Татьяну.

— Врач сказал, что коленные суставы недостаточно глубоко посажены в суставные сумки и оба колена нужно оперировать как можно скорее.

Это испугало Алину, она сомневалась, как после операции кошка будет восстанавливаться и ходить. За приём и рентген Татьяна отдала 580 злотых. А за операцию пришлось бы заплатить 3800 злотых.

Тогда белoруска решила проконсультироваться с другим специалистом.

— Ветеринар-ортопед в Варшаве сказал, что дисплазия очень сильная, кошке ничего не поможет, только ежемесячные обезболивающие препараты до конца жизни. За первый укол обезболивающего и снимки я заплатила 680 злотых.

Татьяна признаётся, что заключения обоих врачей её «ужасно запутали и напугали». Поэтому белoруска приняла решение проконсультироваться онлайн с украинским ветеринаром. В итоге она приняла решение обезболивать кошу.

Белoруску удивила невозможность приобретать препараты для животных и вводить их дома. Необходимо каждый месяц ездить в клинику.

— Но с нас не брали денег за приём, только за укол, — отмечает девушка. — Сейчас мы колем коту обезболивающий препарат. Во Вроцлаве он нам обходится в 250 злотых.