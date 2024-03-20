закрыть
20 марта 2024, среда, 12:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Полковник ВСУ: В России могут начать масштабную мобилизацию

  • 20.03.2024, 11:43
  • 4,552
Полковник ВСУ: В России могут начать масштабную мобилизацию

Военный эксперт рассказал, когда это произойдет.

Российский президент Владимир Путин после своего «переизбрания» может выступить с заявлением о начале масштабной мобилизации. Этому будет способствовать давление на мирных жителей внутри самой РФ из-за атак по стране-агрессору. Об этом в комментарии «24 каналу» заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

По его словам, уже сейчас нужно сделать основной вывод последней недели работы в данном направлении. Речь идет о том, что Украина смогла наработать и построить систему нанесения ударов по объектам российского военно-промышленного комплекса и, что самое главное, по нефтяной отрасли. И чем больше будет таких ударов, утверждает специалист, тем лучше.

Вместе с этим, Черник признает, что у России все еще есть достаточный человеческий ресурс, поскольку на протяжении всего времени россияне не отказывались идти на убой ради интересов своего президента.

«Давление на россиян внутри самой страны непременно должно расти. С точки зрения военной тактики и стратегии в этом нет ничего нового. В период Второй мировой войны удалось вывести формулу бомбардировок Германии, какое количество населения нужно выбросить из домов для начала слома в Германии», — подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов
Ангел Лиза
Ангел Лиза Ирина Халип
Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип