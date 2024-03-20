Польша планирует в апреле начать модернизацию забора на границе с Беларусью 2 20.03.2024, 11:48

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Детали.

Польша планирует в апреле начать модернизацию забора на границе с Беларусью. Сейчас проводится оценка предложений, подготовленных Пограничной охраной. Об этом в программе «Сигналы дня» польского радио рассказал министр внутренних дел и администрации Марцин Кервиньски.

«Мы начали такой месячный цикл аудита предложенных Пограничной охраной решений. Знаю, что забор не выполняет то, ради чего был построен», — сказал он.

По словам министра, фиксируется много случаев, когда мигранты раздвигают прутья забора и проходят через него. Также недостаточно эффективны системы электронного контроля.

«Техническая команда Пограничной охраны подготовила предложения, как модифицировать барьер, чтобы он, наконец, стал эффективным. Эти решения проходят аудит известного института. Хотим, чтобы была печать научного учреждения, которое специализируется на подобного рода конструкциях. Аудит предложений, думаю, закончится в начале апреля и тогда приступим к реализации инвестиций в соответствии с тем, что запланировала Пограничная охрана, а также с тем, что предложат нам ученые», — добавил министр.

Надо отметить, что в последнее время Пограничная охрана констатирует активизацию мигрантов на границе. Последние два дня, 18 и 19 марта, польские пограничники регистрировали более 120 попыток нарушения границы ежедневно.

Министр также отметил, что правительство готовит документ о миграционной политике. По словам Кервиньского, миграционная политика будет регламентировать, работники каких специальностей требуются Польше, из каких стран их будут принимать, какие процедуры будет необходимо пройти иностранцами, желающим жить и работать в стране.