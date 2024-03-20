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Кощей из «Слова пацана» устроил пьяный дебош в ресторане Новосибирска

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  • 20.03.2024, 11:53
  • 5,112
Кощей из «Слова пацана» устроил пьяный дебош в ресторане Новосибирска
Никита Кологривый

Актера уже задержала полиция.

Актер из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» Никита Кологривый, исполнившей роль Кoщея, «устроил дебош» в одном из новосибирских ресторанов в ночь на 19 марта, сообщает издание «Дождь».

По словам сотрудников заведения, Кологривый проявлял «интерес к женской половине персонала»: подошел к одной из сотрудниц, лег к ней на колени и «стал склонять к близости», а когда девушка начала сопротивляться, укусил ее, а потом стал заламывать руки. Кроме того, он «применял физическое насилие» к другим работникам заведения.

«Пострадали два парня, которых он, собственно, бил»,— рассказали сотрудники ресторана. Они утверждают, что актер был пьян.

Издание также опубликовало видео с камер наблюдения, на котором человек, похожий на Кологривого, дерется с людьми и снимает с себя майку.

Как сообщает «Коммерсант-Сибирь», после случившегося на Кологривого написали заявление в полицию. В МВД начали проверку. По данным источника NGS, актера уже везут в полицию на допрос: ему грозит статья о хулиганстве.

Тем временем депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов предложил Кологривому «разделить судьбу» с воюющими в Украине солдатами, пишет «Сибирский Экспресс».

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