Компания Mercedes планирует выпустить дешевый «Гелик» 8 20.03.2024, 11:58

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Независимые дизайнеры показали, как он будет выглядеть.

Сегмент бюджетных версий популярных внедорожников внезапно стал одним из самых привлекательных автопроизводителей, хотя раньше все это избегали, за исключением Suzuki с ее моделью Jimny. Однако не так давно ситуация поменялась. Первой автомобильной компанией, решившейся на выпуск доступной версии Land Cruiser, стала Toyota, а затем такой же шаг сделал Mercedes, объявив о бюджетной модификации G-Class.

Независимые дизайнеры показали, как будет выглядеть дешевый вариант «Гелендвагена».

Рендеры нового Мерседеса представляют его как 5-дверный внедорожник с компактным кузовом, длина которого не превышает 4,5 метра. Автомобиль получит визуальные решения, характерные для G-Class, включая круглую оптику, оквадраченный кузов и массивный бампер. Радиаторная решетка в автомобиле будет собственная, а крылья будут окрашены не в цвет кузова, а выполнены из черного пластика.

По словам инсайдеров, дешевый «Гелик» будет полноценным электромобилем и получит два электромотора, что позволит реализовать систему полного привода. Емкость аккумулятора остается загадкой, так что про запас хода можно только догадываться.

Что касается трехпозиционной блокировки дифференциала, вероятнее всего, она не будет доступна. Но возможность одной или двух блокировок выглядит достаточно реальной. Однако это пока только спекуляции.

Хотя машина и не будет супердешевой, она точно не будет такой дорогой, как ее старший родственник.

Премьера автомобиля запланирована не раньше 2025 года.