В Беларуси растет дефицит водителей 5 20.03.2024, 12:05

3,580

Работников заманивают зарплатами до 5500 рублей.

В Беларуси сохраняется дефицит водителей. В правительстве накануне сообщили, что этих работников не хватает для посевной в сельском хозяйстве, поэтому их привлекают с предприятий промышленности и лесхозов. «Зеркало» посмотрело в государственной базе вакансий, сколько водителей требуется на предприятия и какие условия им предлагают. По сравнению с предыдущим годом кадровый голод в этой сфере заметно усугубился.

В государственной базе вакансий несколько тысяч предложений о работе для водителей. На 20 марта, например, ищут 6257 водителей автомобилей разных категорий. 760 водителей погрузчика, 239 водителей троллейбуса, 71 водителей-испытателей. Отметим, что среди этих предложений нанимателей есть и объявления, в которых работников приглашают на неполную занятость. Напомним, чуть больше года назад — на 7 марта — для водителей автомобилей было открыто 4680 вакансий. Речь о водителях грузовиков, легковушек, общественного транспорта.

Сейчас заработок водителей на полную ставку начинается от 620 рублей. Некоторые наниматели не указывают зарплатную вилку, а прописывают только одну сумму. Отдельные работодатели отмечают, что заработок возможно увеличить на 100−400 рублей.

Среди нанимателей значительную часть занимают государственные предприятия разных сфер. Иногда в объявлениях даже на минимальную зарплату компании выставляют значительный перечень обязанностей, которые должен выполнять работник.

Например, столичное учреждение «Ветеринарный надзор» ищет трех водителей на зарплату 626−700 рублей. Отмечается, что работников ждут премии и надбавки. Для трудоустройства достаточно иметь среднее образование, а для рассмотрения кандидатуры надо составить резюме и отправить его на электронную почту. В обязанности водителя на предприятии входит заправка авто топливом, смазочными материалами и другими жидкостями. Также надо будет проверять техническое, санитарное состояние и комплектность машины. Требуется содержание авто в технически исправном состоянии и чистоте, своевременно подавать транспорт.

Есть вакансии с заработками выше 2500 рублей. От такой суммы отталкиваются на гродненском ООО «Белсансист», которое занимается обслуживанием биотуалетов. Кроме зарплаты работнику обещают оплачивать проезд на маршрутке или поезде до места работы, подключить к мобильной корпоративной связи, также предоставить полный соцпакет.

На работу готовы принять водителей категорий С, Е, которые имеют опыт вождения от одного года, знают устройство грузового авто, имеют слесарные навыки. Также сотрудник должен быть ответственным, дисциплинированным, исполнительным.

Водители предприятия работают на вакуумных машинах на базе ГАЗ. В их обязанности входит доставка туалетных кабин и иного имущества клиентам, надо заниматься погрузочно-разгрузочными работами, с помощью вакуумного насоса откачивать биотуалеты и мыть их под давлением.

Водителя с категориями С, D ждут на сельхозпредприятии «Лариновка» Оршанского района. Сотрудник нужен с опытом работы с сельском хозяйстве. Обещают платить 2500−3000 рублей.

Интернет-магазин «Евроопт» ищет 20 водителей-экспедиторов с опытом вождения от 2 лет. Работников ждет сдельная оплата труда, наниматель обещает, что заработок будет 2500−4000 рублей. В обязанности входит доставка заказов покупателям по Минску и Минскому району.

Производственное УП «Вторичный щебень» (находится в Ждановичах) ищет 10 водителей для разъездной работы, платить обещают 3000−5000 рублей, дадут комнату в общежитии. На работу готовы принять людей со средним образованием и опытом работы от трех лет. Трудоустроить готовы и иммигрантов из числа граждан России, Казахстана, Киргизии. У соискателя в правах должны быть открыты категории С, СЕ, проверят наличие водительской действующей медсправки.

Самую большую зарплату обещают водителям-международникам в частной компании «Вибробетон» по производству бетонных конструкций в Заславле — 3800−5500 рублей. Возить грузы надо будет из Беларуси в ближайшие регионы России.