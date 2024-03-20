Путин задурил Телеграм-канал «Депутатские будни»

20.03.2024, 12:12

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Фото: Getty Images

Похмелье никак не уляжется.

Поствыборное «похмелье» в России никак не уляжется. Российские чиновники, желая выслужиться изо всех сил изображают вид «лихой и придурковатый». Накал дури достиг такой степени, что на него обратил внимание президент России Владимир Путин, По его словам, в России остается еще «много дури и несправедливости», властям рано «почивать на лаврах». Однако российских чиновников, как локомотив, не так просто остановить.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пообещал найти и уволить всех не голосовавших бюджетников.

«За месяц всех проверим. Или мы в одной команде, или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут», — объяснил Пинаев. Неужели у господина мэра иных дел просто нет и он решил поиграть в Пинкертона, и с ЖКХ все отлично и лифтовое хозяйство проверить нет нужды? А может и с кадровой политикой все хорошо и медики и педагоги как сыр в масле катаются?

В утренние часы 19 марта жители Нижнего Тагила жаловались на запах тухлых яиц, а в небе с самого утра наблюдалась серо-коричневая дымка. Больше всего досталось жителям Дзержинского района. Может это запах «поиска виноватых», который инициировал «успешный» мэр Владислав Пинаев?

Глава поселка Кулой Архангельской области Михаил Чернушенко не постеснялся назвать в соцсетях предателями всех, кто не голосовал, и заявил, что обнародует их фамилии. Правда чуть позже свой спич почему-то удалил и кисло оправдывался, что это не его рук дело: «Было такое, да. Недоразумение такое получилось — друзья у меня пошутили, воспользовались компьютером, подставили. Нет, конечно, никаких имен не публиковал?». Все как в сказке «своих лаптей испугался».

Депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев предложил исключать из списка избирателей граждан России, которые трижды не принимали участия в голосовании на выборах разного уровня. Кошелев подчеркнул, что предлагаемая процедура «не отнимает права голоса», а направлена на поддержку чистоты выборов. Господин «Чистильщик» Кошелев этим хотел сказать что прошедшие выборы президента России были грязными? Но спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что выборы президента прошли в России открыто, легитимно и на конкурентной основе. Парадокс.

Телеграм-канал «Депутатские будни»