В престижном комплексе в Уручье продают необычную недвижимость 1 20.03.2024, 12:16

1,270

Для любителей нестандартных решений.

Нетипичную недвижимость выставили на продажу в Минске — это неотремонтированная мансарда в престижном многоквартирном доме в микрорайоне Уручье. Сообщается, что помещение переведено в жилой фонд. Новому владельцу останется вложиться в ремонт. «Зеркало» посмотрело, что из себя представляет эта недвижимость.

Если двигаться по проспекту Независимости в сторону Уручья, то почти на выезде из города по правой сторону можно увидеть несколько многоквартирных жилых домов из красного кирпича. Это жилой комплекс «Ясный Бор». В одном из шестиэтажных домов комплекса (он был построен в 2002 году) продают мансарду с черновой отделкой. Хотя продавец позиционирует ее как квартиру-студию.

Объект занимает площадь чуть больше 110 «квадратов», высота потолков в помещении — 2,9 метра. В помещение можно попасть через два входа.

Судя по фото, сейчас помещение представляет собой одно большое пространство. В данный момент оно используется для хранения велосипедов и стройматериалов для ремонта. Владелец так и не реализовал амбициозную идею организовать в мансарде жилье. Но к этому процессу можно будет приступить новому владельцу — недвижимость переведена в жилой фонд, документы об этом находятся на руках.

В мансарду проведена вода, канализация, есть отопление и электричество. Кровля была переделана и утеплена. Свет в помещение попадает через наклонные окна, расположенные на крыше. Потолки в мансарде также под наклоном. На полу есть бетонная стяжка.

Недвижимость продают за 320 334 рубля или 99 000 долларов. При такой цене «квадрат» обойдется в 3 055 рублей или 944 доллара.