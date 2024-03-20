Bloomberg: Украина начала новый этап в войне 20.03.2024, 12:19

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В чем его особенность?

Борьба Украины против российского вторжения вступила в новую фазу: дроны украинского производства противопоставляются 2000-километровой полосе нефтяных объектов РФ, в основном построенных в советские времена, пишет Bloomberg.

Издание напоминается, что с начала года были успешно атакованы как минимум девять крупных нефтеперерабатывающих заводов РФ. По некоторым оценкам, выведено из строя 11% общей мощности России.

«Поскольку конфликт на линии фронта сместился в пользу Москвы, использование дронов становится ключевым элементом обороны Украины», - отмечается в публикации.

Это дает Киеву возможность проникнуть вглубь российской территории и нанести удар по отрасли, которая имеет решающее значение для военных усилий Кремля, обеспечивая как поставки топлива для его вооруженных сил, так и приток нефтедолларов в его казну, пишет издание.

«Россия - это заправочная станция с армией, и мы намерены уничтожить эту заправочную станцию. Мы собираемся сосредоточиться на том, где это повлияет сильнее всего, а именно на финансовых ресурсах», - заявил соучредитель и главный исполнительный директор производителя дронов Terminal Autonomy Франсиско Серра-Мартинс.

Напоминается, что полтора месяца назад в Украине создали Силы беспилотных систем - специализированное подразделение, специализирующееся на дронах. К этому моменту ВСУ уже применили эту технологию с большим успехом, уничтожив несколько судов Черноморского флота России.

И сегодня то, что началось как во многом символическая попытка, превратилось в согласованную кампанию по нанесению ущерба стратегической цели, указывается в статье.

По словам производителей дронов, опрошенных Bloomberg, этот успех дался нелегко.

Вместе с тем шквал атак вызвал рост цен на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Хотя стоимость топлива на АЗС внутри России практически не изменилась, российским властям, возможно, придется направить больше сырой нефти на экспорт из-за влияния на темпы ее переработки.

На данный момент военная кампания украинских дронов сосредоточена исключительно на оказании экономического воздействия внутри России, ограничивая способность страны перерабатывать сырую нефть в топливо и ослабляя ее противовоздушную оборону.

«По сути, это новая форма войны на истощение, когда эти системы развертываются в огромных количествах против стратегических объектов», - сказал Серра-Мартинс.

Еще один производитель БПЛА на условиях анонимности отметил, что у дроновых атак есть и психологическая цель. По его словам, московская пропаганда пытается заставить своих граждан забыть, что страна находится в состоянии войны, но длинные очереди на заправочных станциях привнесут реальность конфликта в их повседневную жизнь.

Отмечается, что российские власти предприняли согласованные усилия, чтобы свести к минимуму любое воздействие на широкие слои населения. В нескольких регионах людей попросили не снимать атаки дронов и не фотографировать ущерб, который они причиняют. В Ленинградской области дошли до того, что запретило подобные видео и снимки, хотя наказание за нарушение распоряжения пока не определено.

«К этому относятся очень серьезно. Население хочет знать, когда Россия собирается нанести ответный удар», - заявил, глава московского Центра политической информации Алексей Мухин, который предоставляет консультационные услуги администрации президента РФ.

Вместе с тем напоминается, что дроны становятся все более важным элементом военной стратегии Украины, но они не могут заменить современное оружие НАТО.

«Киеву приходится полагаться на эти беспилотные аппараты, поскольку его союзники не хотят предоставлять ракеты большой дальности, способные уничтожать цели в глубине России, опасаясь эскалации. Вдобавок ко всему, из-за многомесячной задержки американской военной помощи в Конгрессе в размере 60 миллиардов долларов Украине все больше не хватает даже основных боеприпасов, таких как артиллерийские снаряды», - пишет Bloomberg.