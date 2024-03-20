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Без горячей воды и отопления остались семь многоэтажек в центре Бреста

  • 20.03.2024, 12:23
Без горячей воды и отопления остались семь многоэтажек в центре Бреста

Причиной называется повреждение теплосетей.

Повреждение теплосетей оставило несколько домов в центре Бреста без тепла и горячей воды, сообщает РУП «Брестэнерго» в соцсетях.

Аварийная ситуация возникла на улице Карбышева. Специалисты «Брестских теплосетей» планируют ликвидировать аварию до конца дня 20 марта.

Сообщается, что без отопления и горячей воды остались семь многоэтажных домах на улице Карбышева, бульваре Космонавтов и проспекте Машерова.

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