Без горячей воды и отопления остались семь многоэтажек в центре Бреста 20.03.2024, 12:23

Причиной называется повреждение теплосетей.

Повреждение теплосетей оставило несколько домов в центре Бреста без тепла и горячей воды, сообщает РУП «Брестэнерго» в соцсетях.

Аварийная ситуация возникла на улице Карбышева. Специалисты «Брестских теплосетей» планируют ликвидировать аварию до конца дня 20 марта.

Сообщается, что без отопления и горячей воды остались семь многоэтажных домах на улице Карбышева, бульваре Космонавтов и проспекте Машерова.