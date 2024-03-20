«Сколько денег влезет в гараж?» 20.03.2024, 12:32

Истории с самыми необычными обращениями в колл-центр банка.

Работникам банковских колл-центров не привыкать к странным вопросам. Однако, бывают и такие запросы, что способны удивить даже опытных профессионалов, вроде приглашения на свидание или просьбы проверить работу сим-карты. Сбер Банк к Международному дню клиента поделился с Myfin.by историями с самыми необычными обращениями в колл-центр.

Так, один раз девушку из колл-центра настойчиво приглашали на свидание. А все потому, что у нее красивый голос. Да и вообще она «четкая, компетентная и внимательная». В общем, профессионал – такая и в семье пригодится.

А еще как-то вечером оператора колл-центра просили вызвать такси. Да если бы еще с оплатой по карте – только наличными.

Вообще специалистов банка нередко спрашивают, почему не работает сим-карта. Такими просьбами уже не обескуражить.

Случаются и семейные истории. Так, однажды мужчина попросил заблокировать карту, так как передал ее жене, а с ней поссорился. Впрочем, вопрос решился полюбовно: во время разговора владелец счета передумал, чтобы потом помириться с супругой.

А еще сотрудникам колл-центра периодически предлагают подойти к банкомату или инфокиоску, когда что-то не получается. Мол, «ваш сервис работает на все 100%, так что приезжайте и помогайте».

Бывает, что в колл-центр поступают каверзные вопросы на общую эрудицию. Например, один раз у специалиста спросили, «сколько денег влезет в один гараж».