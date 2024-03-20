Морок Андрей Никулин

20.03.2024, 12:42

Российская пропаганда начинает сыпаться.

Российские претензии на «величие» могут основываться только на том, что великой ее видят другие страны, причем не мелкие сателлиты на прикорме, а государства первой величины - мы мним себя великими, отражаясь в глазах Америки, когда та признает в переговорах нас равной себе. И только тогда мы можем грозно раздуваться от гордости, говорить о второй сверхдержаве - через диалог и противостояние со Штатами мы крепим престиж и амбиции своих вождей и надуваем пропагандистским газом опадающие имперские декорации.

Если не станет этого самоподдерживающегося вечным противостоянием миража, то декорации опадут и перед нами предстанет печальная реальность - современная Россия ни экономически, ни культурно, ни в научном или социальном планах никоим образом не может называться «великой», поскольку не бывают великими страны, где на отправку детей в очередной класс родителям приходится брать кредит, а профессор с полувековым стажем научной работы получает меньше польского мусорщика.

То есть реальность, наконец, начнет пытаться проникать под пропагандистский морок. А потом, возможно, прорежется и главный вопрос, что вообще дает населению России - не вождям, а именно населению - это самое пресловутое «величие», кроме растущих поборов, чтобы прокормить от рахитичной экономики молох силового аппарата?

«Сверхдержавность» и престиж нужны только первым лицам государства, как дополнительная игрушка для тех, у кого все есть, развлечение для взрослых мальчиков, которое не купишь ни за какие деньги. Распили ты все богатства России, отстрой золотые дворцы, накопи на миллиард лет вперед, но за эти деньги ты не получишь щекочущей нервы возможности приплыть на белой яхте в гавань завоеванного тобою города или рисовать стрелочки наступлений на картах, то есть уподобиться «настоящим» царям.

Но чтобы полтораста миллионов согласились оплатить своими деньгами, будущим и кровью подобные твои развлечения и приходится выдумывать мантры о «величии», «престиже страны» и сверхдержавности. Чтобы оплатить право для одного истинно царствовать, а для других безвестно гибнуть за это право. А значит наша власть не сможет отказаться от тех миражей, которые она сама выстраивала долгие годы, поскольку они срослись с государственно-пропагандистской машиной до степени неразличимости - исчезнет мираж, начнут осыпаться горизонт и небо. Противостояние со Штатами и постоянное признание со стороны Штатов нас равными себе - необходимо для выживания системы и для поддержания должного тонуса наших «вождей».

Андрей Никулин, «Телеграм»