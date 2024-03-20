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Никто не может разгадать это за 6 секунд: проверьте себя

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  • 20.03.2024, 12:46
  • 2,714
Никто не может разгадать это за 6 секунд: проверьте себя

Приготовьтесь «попотеть» над этой загадкой.

Оптические иллюзии нравятся как взрослым, так и детям. Это всегда хороший способ отвлечься и порадовать себя быстрой победой.

Издание УНИАН опубликовало мультяшную фотоиллюзию со слонами. Перед вами 28 одинаковых рисунков этого величественного животного и один - немножко измененный. Вам необходимо всего за шесть секунд найти слона, который отличается от других.

Задание считалось бы простым, однако именно установленное время всё усложняет, заставляя вас искать очень быстро. Если справитесь, то можете считать себя невероятно внимательным человеком.

Совет: обратите внимание не маленькие детали.

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