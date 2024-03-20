США договорились с Турцией об усилении давления на Россию 1 20.03.2024, 12:50

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Согласован механизм соблюдения санкций.

Власти Турции договорились с США о новой «схеме соблюдения санкций» в отношении России, пишет турецкая газета Hürriyet.

До этого Вашингтон незамедлительно вводил ограничения против турецких компаний, если они подозревались в коммерческих связях с Россией. Однако теперь Вашингтон сначала будет уведомлять Анкару о своих подозрениях и запрашивать необходимую информацию.

Турция, в свою очередь, обязалась проводить расследования по требованию США и докладывать об их результатах в Вашингтон. Также «при необходимости» Анкара сама будет принимать меры в отношении компаний, сотрудничающих с Россией, отмечает Hürriyet.

В начале марта несколько турецких бизнесменов обвинили США в угрозах ввести вторичные санкции за торговлю с Россией и пообещали подать в суд на американских чиновников. По их словам, сотрудники Минторговли США, работающие в стамбульском генконсульстве, посещали турецкие компании и финансовые учреждения, требуя прекратить операции с Россией.

В конце декабря прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому фирмы, помогающие России обходить санкции, рискуют потерять доступ к финансовой системе США. При этом финансовые учреждения, ведущие бизнес от имени тех, на кого распространяются американские санкции, находятся в зоне риска, говорилось в указе.

В результате в январе экспорт из Турции в Россию сократился на 39%, сообщал Reuters. За первый месяц года турецкие компании поставили на российский рынок товаров на $631 млн против почти $1 млрд в январе-2023. По ряду товаров торговля полностью прекратилась, в частности, остановился экспорт машинного оборудования, поскольку оно имеет сходство с военным, говорил Reuters знакомый с ситуацией источник.

По итогам прошлого года Турция поставила в Россию товаров на рекордные $10,9 млрд — вдвое больше, чем до войны в Украине. Она также резко нарастила закупки российской нефти, которые составили 12 млн тонн в 2022 году и почти 9 млн — за январь–ноябрь прошлого.

В Кремле заявляли, что им известно об ужесточении правил работы с российскими клиентами в Турции из-за давления США и обещали найти решение этого вопроса совместно с Анкарой.