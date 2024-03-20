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В Беларуси вводится нерестовый запрет на ловлю рыбы

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  • 20.03.2024, 12:52
В Беларуси вводится нерестовый запрет на ловлю рыбы

Первые - Брестская и Гомельская области.

В Беларуси с 20 марта вводится нерестовый запрет на ловлю рыбы, сообщает Государственная инспекция охраны животного и растительного мира.

«С 20 марта по 18 мая в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Гродненской, Минской, Могилевской областей, с 10 апреля по 8 июня в рыболовных угодьях Витебской области любительское рыболовство разрешается только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных, или двойных или тройных крючков», - говорится в сообщении Госинспекции. Делать это можно лишь в светлое время суток с берега (без захода в воду), а также со льда или искусственных сооружений.

Рыболовам разрешается использование подсачека для подъема из воды рыбы, выловленной удочкой либо спиннингом.

Любительское рыболовство с использованием других орудий или способов лова является нарушением и квалифицируется по первой части статьи 16.25 КоАП и влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин.

При незаконном изъятии рыбы в периоды запрета вред, причиненный окружающей среде, возмещается на основании в тройном размере по каждой изъятой особи.

В случае если вред составляет 100 и более базовых величин, наступает уголовная ответственность по ст. 281 УК Беларуси.

Промысловое рыболовство в данные периоды запрещается.

В эти же периоды запрещено использование физическими и юридическими лицами судов.

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