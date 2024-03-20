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Назван последний год для Путина

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  • 20.03.2024, 12:58
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Назван последний год для Путина
Александр Сотник

Глава Кремля не выдержит столкновения с НАТО.

Новый президентский срок Путина может запомниться для Украины и мира угрозой полномасштабной ядерной войны. Однако, этот срок Путина, вероятно, будет последним для диктатора.

Об этом во время чата на «Главреде» заявил журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

«Этот срок Путина (до 2030 года - ред.), думаю, будет последним. И он будет ядерным. В 2018 году я говорил, что Путин будет балансировать на грани ядерной войны, будет много ядерного шантажа, много будет крутиться вокруг ядерного оружия», - отметил журналист.

Кроме этого, он напомнил, что в 2018 году высказывал мнение о вероятном наступлении Путина на территорию Украины с целью ее полной оккупации и это предсказание действительно сбылось.

«Этот срок запомнится столкновением с НАТО. Это запомнится последним решающим экзистенциальным махачем России с Западом. Система к этому готова, она расписалась в этом, нарисовала 87% голосов и сказала: «Давай», - резюмировал Сотник.

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