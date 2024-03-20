В Гродно парень избил прохожего за значок на одежде

В Гродно парень избил прохожего за значок на одежде7
- 20.03.2024, 13:06
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Что было дальше?
В Гродно милиция задержала 28-летнего местного жителя, который напал на мужчину из-за значка на одежде. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел около полудня в воскресенье, 17 марта. Парень в состоянии сильного алкогольного опьянения находился в районе автовокзала и заметил 51-летнего мужчину, у которого на одежде был значок одного из спортивных клубов. Ему это не понравилось, и он ударил потерпевшего кулаком в лицо. Мужчина сразу вызвал милицию.
Вскоре нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».