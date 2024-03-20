«Поседел и ушел в запой»: в Украине ликвидировали «героя СВО» 20.03.2024, 13:25

Перед этим оккупант звонил домой и «выл».

В Украине ликвидировали оккупанта-добровольца Александра Куценко.

Об истории «героя СВО» рассказал один из Z-пабликов, пишет unian.net.

Отмечается, что Куценко присоединился в ряды оккупантов осенью 22 года. Впрочем, ему позволили несколько раз пострелять в тренировочном лагере, вручили пулемет и автомат, а затем отправили на фронт.

«Бросили их под Макеевку. Позвонил домой, выл. Когда перестал выть, сказал: «За них танки и арта, за нас ничего». Связи нет. Эвакуации нет. В первый день от его роты осталось 14 человек из 100», - говорится в сообщении.

Затем оккупанты начали отходить вплоть до границы с Воронежской областью РФ. В части их «встретили как героев». Оккупант приехал в отпуск с полностью седой головой и заливался алкоголем. Затем его снова бросили на фронт.

«Из тех 14 остался один. Он рассказал, что Саня умер быстро. Осколок в голову», - отмечает канал.