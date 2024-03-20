С 1 июля белорусов ждут новые правила по больничным 1 20.03.2024, 13:34

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Коснутся абсолютно всех работников и каждого работодателя.

Через несколько месяцев ходить на больничный нужно будет по новым правилам. Они заработают с 1 июля, подтвердила сегодня на пресс-конференции управляющий Фонда социальной защиты населения Юлия Бердникова. Сначала изменения хотели ввести с 1 января 2024 года, но понадобилось больше времени, чтобы протестировать взаимодействие работодателей с ФСЗН, пишет onliner.by.

Изменения по выплате больничных коснутся абсолютно всех работников и каждого работодателя — последних в стране 250 тысяч, уточнила Юлия Бердникова. С 1 апреля по 30 июня ФСЗН будет тестировать обмен данными со всеми организациями, до этого схему опробовали с пилотной группой из 250 крупных компаний.

Вот основные новшества, которые ждут работников.

Увеличится среднедневной заработок для расчета больничного (сейчас не учитываются разовые выплаты вроде матпомощи, выплаты на оздоровление).

Для подсчета выплат будут учитывать 18 месяцев перед кварталом, в котором работник ушел на больничный (сейчас учитывают 6 месяцев).

Изменится размер пособия: 100% утраченного заработка будет выплачиваться с первого дня, если стаж работы 10 лет и более. Если стаж меньше 10 лет, выплата будет 80%.

Минимальный больничный привяжут к минимальной зарплате. Сейчас минималка — 626 рублей.

Больничные будут начисляться только по основному месту работы, но с учетом заработка у всех работодателей (сейчас больничный назначается по каждому месту работы).

Насчет последнего пункта стоит помнить такой нюанс: сейчас на одну на работу можно принести листок по временной нетрудоспособности, а на другие приходить и получать зарплату. С 1 июля так нельзя, если работник получил зарплату на одной из работ, на больничный в это же время на другой работе он претендовать не может.

Для работающих пенсионеров никаких отдельных изменений по больничным не предусмотрено, они будут получать их на общих основаниях, уточнили в ФСЗН.

По данным фонда, в среднем по стране продолжительность больничного составляет чуть менее 11 дней, каждый месяц выдается около 300 тысяч листков нетрудоспособности. На выплату пособий в 2023 году ушло 1,6 млрд рублей, в этом году ожидают, что сумма будет больше: это связано с изменением подходов к выплатам с 1 июля.

Что если взять больничный, но не принести его на работу?

— Больничный листок, во-первых, дает право на выплату пособия при определенных условиях, во-вторых, это подтверждение того, что работник по уважительной причине не находился на рабочем месте.

Если больничный взят в выходные дни, но человек чувствует, что ему стало лучше и идет в понедельник на работу, не предъявляя листок нетрудоспособности, нарушения никакого нет. Больничный не оплачивается и остается у гражданина, — пояснили в ФСЗН.

При этом в фонде отметили, что если работник действительно плохо себя почувствовал и пошел к врачу, то лучше оставаться на больничном, чтобы не заразить коллег.