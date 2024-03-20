Киркоров решил продавать свой организм по частям 3 20.03.2024, 13:38

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Артисту нужно улучшить свое финансовое положение после скандала в клубе «Мутабор».

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает нападение Путина на Украину, а также пытается отбелить свою репутацию после «голой вечеринки» Ивлеевой, собирается восстанавливать свое финансовое благополучие с помощью собственного тела.

По информации российского ресурса 7dn.ru, в скором времени Киркоров собирается продать собственный жир, который ему откачали во время пластической операции у российского хирурга Хайдарова.

Тогда хирург рассказывал, что после операции ему поступило множество предложений о выкупе отрезанных частей Киркорова.

Медик добавляет, что такой жир чужого человека нельзя использовать в медицинской практике, потому покупателю придется любоваться им только в качестве трофея.