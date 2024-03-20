закрыть
20 марта 2024, среда, 14:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Киркоров решил продавать свой организм по частям

3
  • 20.03.2024, 13:38
  • 3,364
Киркоров решил продавать свой организм по частям

Артисту нужно улучшить свое финансовое положение после скандала в клубе «Мутабор».

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает нападение Путина на Украину, а также пытается отбелить свою репутацию после «голой вечеринки» Ивлеевой, собирается восстанавливать свое финансовое благополучие с помощью собственного тела.

По информации российского ресурса 7dn.ru, в скором времени Киркоров собирается продать собственный жир, который ему откачали во время пластической операции у российского хирурга Хайдарова.

Тогда хирург рассказывал, что после операции ему поступило множество предложений о выкупе отрезанных частей Киркорова.

Медик добавляет, что такой жир чужого человека нельзя использовать в медицинской практике, потому покупателю придется любоваться им только в качестве трофея.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов
Ангел Лиза
Ангел Лиза Ирина Халип
Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип