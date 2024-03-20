Оккупанты из батальона «Сармат» взбунтовались и сбежали с фронта 1 20.03.2024, 13:57

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Их хотели расстрелять командиры.

Российские зеки из батальона «Сармат» сбежали с фронта, потому что их хотели расстрелять командиры.

Они записали видео, в котором рассказали все подробности службы в армии РФ, которая превратилась в настоящую организованную преступную группировку.

Военные заявляют, что на фронте в войсках РФ творится абсолютный беспредел - раненных уголовников убивают, чтобы украсть с их карт выплаты за ранения (3 млн рублей).

Видео в своем Telegram-канале публикует журналист и блогер Денис Казанский.

Зеков расстреливают за малейшую провинность и отказ идти в самоубийственные мясные штурмы.

На линии фронта повсеместны заградотряды, когда отступающих зеков расстреливают свои же.

Более того, последний приказ со стороны российских спецслужб и контрразведки состоял в том, чтобы зачистить все подразделение, чтобы предотвратить утечку информации. Испугавшись, они бросили фронт и сбежали.