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Как тебе такое, Путин?

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  • Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
  • 20.03.2024, 14:27
  • 6,464
Как тебе такое, Путин?
Фото: Getty Images

Новый «привет» мировым нефтегазовым державам.

Канада и Германия подписали меморандум о поддержке соглашений между канадскими производителями водорода и германскими предприятиями.

В Канаде реализуется более 80 проектов по производству низкоуглеродного водорода.

Он используется в промышленности, перевозках тяжелыми транспортными средствами и для отопления. Конечно, есть и легковые автомобили на водородном топливе.

В 2022 году премьер-министр Канады Трюдо и канцлер Германии Шольц договорились о создании коридора поставок и о координации политики по привлечению инвестиций в водородные проекты. Соглашение предусматривало, что канадский экспорт в Германию начнется в 2025 году.

Шаг за шагом, но освобождение от углеводородной зависимости промышленных стран продвигается. Цель – борьба с изменением климата. Но понятно, какое влияние окажет снижение потребления нефти и газа на основных его мировых производителей.

Министерство природных ресурсов Канады сообщает: «Канада может стать ведущим мировым производителем и экспортером чистого водорода».

Как тебе такое, великий геополитик?

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

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