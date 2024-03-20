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«Готовится максимальная мобилизация белорусов»

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  • 20.03.2024, 14:28
  • 8,464
«Готовится максимальная мобилизация белорусов»

Режим юридически подготавливает милитаризацию страны.

Режим Лукашенко юридически подготавливает милитаризацию Беларуси.

Об этом в письме в редакцию сайта Charter97.org написал читатель Лев:

— Недоофицер Хренин презентовал на «совете республики» проект об изменении законов по «вопросам обеспечения национальной безопасности». В нем предусмотрено изменения 12 законов Беларуси. Они затронут все стороны воинского учета и мобилизации белорусов.

Узурпатор Лукашенко не любит и боится свою армию, считая более надежными МВД и КГБ. Но пытается юридически подготовить максимальную мобилизацию белорусов в случае вступления страны в войну.

Синепалый втянул страну в поддержку кровавых авантюр Путина. Но на сегодняшний момент ему стоит больше опасаться не Украины и НАТО, а кремлевского хозяина.

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