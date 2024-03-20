Синоптики рассказали о последствиях глобального потепления климата для Беларуси 2 20.03.2024, 14:35

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Изменения будут масштабными.

По данным гидрометеорологических наблюдений в Беларуси в среднем за десять лет теплеет на 0,4 градуса, причем рост температуры воздуха отмечается во все сезоны года. Об этом сообщила первый заместитель начальника «Белгидромета» Светлана Кузьмич во время пресс-конференции.

По ее словам, количество осадков, выпадающих на территории страны, изменилось незначительно. Однако из-за потепления увеличилась неравномерность их выпадения, что в сочетании с повышенным температурным режимом приводит к возникновению засушливых явлений.

«Последнее десятилетие (2014 -2023 годы) было со средней температурой 8,1 °C и оказалось теплее всех предыдущих. А средняя температура воздуха последних пяти лет (2019 -2023 годы) составила 8,3°C, что выше климатической нормы на 1,1 градуса», — рассказала Светлана Кузьмич.

Особенно заметной тенденция потепления зимой.

«За последние три десятилетия наблюдается четко выраженная тенденция потепления, особенно в зимний период», — отметила она.

По данным Белгидромета, больше всего изменилась температура воздуха в январе, февраля и марте. Если сравнить со средней многолетней температурой в этот период, то в последние годы они стали теплее на 2,4 — 2,6 градуса.

Меньше всего температура воздуха изменилась в мае и октябре. Эти месяцы в последнее время стали теплее на 0,4−0,6 градуса.

«Положительные аномалии температуры воздуха в марте и апреле способствуют раннему сходу снежного покрова и переходу температуры через ноль градусов на две три недели раньше обычного», — рассказала замначальника Белгидромета.

Она добавила, что в Беларуси изменение климата приводит не только к увеличению количества засушливых дней, но и к появлению на территории страны таких экстремальных явлений, как заморозки, очень сильный ветер, шквалы и смерчи, очень сильный дождь, очень сильный снег, чрезвычайная пожарная опасности, которые наносят ущерб экономике страны и здоровью населения.

По словам Кузьмич, ключевая роль в борьбе с последствиями изменения климата принадлежит политике государства. В Беларуси большинство мер по адаптации к изменению климата есть в законодательстве, однако особе значение для снижения рисков имеет повышение уровня информированности населения.

Тем временем начальник службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета Екатерина Истомина рассказала, что изменения климата повлияют на набор сельскохозяйственных культур, которые будут выращиваться на нашей территории через несколько десятилетий.

По ее словам, есть несколько моделей или сюжетов развития изменения климата, но они все пересекаются в одном: на нашей территории потепление.

«Уже сейчас мы можем говорить, что у нас меняется состав культур, потому что уменьшаются площади льноволокна, условия для картофелеводства тоже ухудшаются», — рассказала она.

При этом есть и позитивный эффект от изменения климата: в Беларуси начали выращивать овощи и фрукты, которые еще 20 лет назад невозможно было бы представить на наших полях. Это, в частности, подсолнечник, виноград, бахчевые.

По словам Истоминой, Белгидромет не берется давать прогнозы, хорошо это или плохо, а только прогнозирует, что изменения будут продолжаться, и они будут довольно масштабными.