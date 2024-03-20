СМИ: Дроны атаковали завод, выпускающий приборы для самолетов и вертолетов в Курске 20.03.2024, 15:02

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По нему также был нанесен ракетный удар.

Целями украинских дронов и ракет в Курске могли стать электроподстанция, находящаяся возле войсковой части, а также завод «Авиаавтоматика», который производит приборы для российской военной авиации. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Руководство Курской области сообщило, что в ночь на 20 марта город подвергся атаке дронов и ракет, которыми якобы были переоборудованные С-200 для наземных целей.

По сведениям Mash, воздушные цели были сбиты, однако при этом обломки одной из целей оказались на электроподстанции «Высокая». Без электричества остались семь улиц. По словам авторов публикации «Радио Свободы», в 500 метрах от подстанции расположена 16-я отдельная бригада РЭБ российских войск.

Военнослужащие бригады участвовали в полномасштабном вторжении в Украину в сентябре 2022 года, одну из позиций захватили ВСУ.

Видео ночных взрывов в Курске геолоцировали в районе курского завода «Авиаавтоматика», который выпускает приборы и аппаратуру для автоматического регулирования и управления для самолетов и вертолетов. Ко всему прочему, выпускаются электроприводы, использующиеся в нефтяной, газовой и прочих промышленностях.

Напомним, что сегодня дроны ГУР атаковали российский аэродром «Энгельс».