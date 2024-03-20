закрыть
20 марта 2024, среда, 15:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ остановили массированный штурм россиян

  • 20.03.2024, 15:19
ВСУ остановили массированный штурм россиян

В Сухопутных войсках Украины раскрыли подробности.

В среду, 20 марта, Сухопутные войска ВСУ сообщили, что 60 отдельная механизированная бригада остановила массированный штурм россиян.

В сообщении войск в Telegram говорится, что благодаря 93 ОМБр «Холодный Яр» и 52 батальону 63-й отдельной механизированной бригады удалось окончательно уничтожить технику и личный состав врага.

На видео видно, как украинские защитники целятся, а затем уничтожают технику врага и самих оккупантов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов
Ангел Лиза
Ангел Лиза Ирина Халип
Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип