ВСУ остановили массированный штурм россиян 20.03.2024, 15:19

В Сухопутных войсках Украины раскрыли подробности.

В среду, 20 марта, Сухопутные войска ВСУ сообщили, что 60 отдельная механизированная бригада остановила массированный штурм россиян.

В сообщении войск в Telegram говорится, что благодаря 93 ОМБр «Холодный Яр» и 52 батальону 63-й отдельной механизированной бригады удалось окончательно уничтожить технику и личный состав врага.

На видео видно, как украинские защитники целятся, а затем уничтожают технику врага и самих оккупантов.