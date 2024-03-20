Убитого в Карелии белоруса похоронили в России 20.03.2024, 15:05

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В день похорон его младшему ребенку исполнилось девять месяцев.

Белорусского активиста Николая Алексеева, убитого ФСБ при задержании в Карелии, похоронили в России. В день похорон его младшему ребенку исполнилось девять месяцев. Об этом DW рассказал один из сыновей Алексеева.

Белорусского активиста Николая Алексеева, застреленного в Карелии при задержании ФСБ, похоронили в России 16 марта.

Российские спецслужбы около месяца следили за мужчиной, утверждает в разговоре с DW его сын, попросивший не называть свое имя. По его словам, последние пару лет Алексеев жил в России, потому что в Беларуси его обвинили в «оскорблении Лукашенко» и объявили в розыск.

«С отцом общался буквально за несколько дней до его убийства. В последнее время он искал возможность выехать за границу, так как с прошлого года РФ и РБ объединили розыскные списки», — рассказал собеседник.

Он предполагает, что это и стало причиной интереса к его отцу российских спецслужб.

49-летний Николай Алексеев был застрелен 6 марта сотрудниками ФСБ в Олонецком районе Республики Карелия. По официальной версии российских силовиков, мужчину собирались задержать по уголовному делу «о подготовке к теракту», но он оказал сопротивление и был убит. В российской спецслужбе также заявили, что Алексеев был членом Полка Кастуся Калиновского и собирался подорвать администрацию в городе Олонец.

«На видео ФСБ нет ни лиц, ни голоса подозреваемого»

Сын Алексеева обращает внимание, что уголовное дело «о подготовке к теракту» в отношении его отца было заведено в день его гибели, 6 марта. Он называет официальную версию ФСБ «цирком, устроенным накануне выборов».

«Это же так банально: смотрите, люди, кругом террористы и враги, сплачивайтесь вокруг лидера», — считает он.

Мужчина отмечает, что на видео «ликвидации белоруса», распространенном ФСБ, нет «ни лиц, ни голоса подозреваемого»: «Побегали, покричали в пустоту, постреляли по стенам, кадр с телом. Особенно в глаза бросилось: белый свитер, светлый бетон вокруг, а крови нет. От пулевых [ранений] ее всегда много».

Ранее представители объединения бывших силовиков Беларуси «Белпол» заявили, что ролик ФСБ «носит явно постановочный характер». Они также предположили, что видео снято «уже после убийства Алексеева».

Алексеев работал в 30 км от официального места смерти

По официальной версии, белоруса застрелили около пяти вечера 6 марта. Сын Алексеева утверждает, что отец перестал выходить на связь в 10:48.

«От базы отдыха, где он работал, до официального места смерти — около 30 км. То есть, по версии ФСБ, он шел на якобы «задание» с выключенным телефоном 30 километров зимой — с 11 до 17 часов», — говорит молодой человек.

Собеседник DW признается, что знал и разделял политические взгляды своего отца, который поддержал протесты в Беларуси в 2020 году и выступал против войны в Украине.

Он утверждает, что Алексеев не был сторонником силовых методов.

«Он выступал за исключительно мирный протест. Он был глубоко верующим человеком: в храм ходил, исповедовался, молился. Оружие и, тем более, теракты были просто чем-то невозможным», — добавляет сын активиста.

На вопрос DW, был ли связан он либо его отец с Полком Калиновского, собеседник ответил: «Я лично с ПКК не связан». Ранее с вопросом об Алексееве журналисты также обращались в Полк Калиновского. «Не комментируем этот случай», — заявили в пресс-службе ПКК.