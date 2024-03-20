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Удары усиливаются: добровольцы выдвинули требования губернатору Белгородской области РФ

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  • 20.03.2024, 15:27
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Удары усиливаются: добровольцы выдвинули требования губернатору Белгородской области РФ

Подробности.

Легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и «Сибирский батальон» обратились к губернатору Белгородской области РФ Вячеславу Гладкову с призывом начать эвакуацию жителей из региона.

Обращение было опубликовано на канале ЛСР в Telegram.

«Освободительное движение призывает руководство Белгородской области и в частности губернатора Вячеслава Гладкова прекратить прикрываться гражданским населением и немедленно эвакуировать людей со всей территории Белгородской области», — сообщили российские добровольцы.

Они заявили, что удары по военным целям в Белгородской области усиливаются, а обстрелы региона не прекращаются. Мирные жители продолжают страдать и гибнуть.

«Жертвы среди мирного населения — исключительно на совести администрации, которая препятствует эвакуации людей», — сказано в сообщении.

Российские добровольцы заявили, что лично губернатор Гладков будет нести ответственность за жертвы, если полная эвакуация жителей не произойдет в ближайшее время.

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