Белорусам предлагают в этом сезоне отправиться на «египетские Мальдивы» 20.03.2024, 15:39

Время в пути составит 6 часов 30 минут.

Полеты из Минска в аэропорт Эль-Аламейна стартуют с 11 июня 2024 года. Отправиться на средиземноморские курорты Египта можно будет чартерами «Белавиа». Об этом сообщает Республиканский союз туроператоров (РСТО).

Полетная программа запланирована с 11 июня по 4 октября 2024 года и будет осуществляться на Boeing 737−800. Время в пути составит 6 часов 30 минут.

«Египетские Мальдивы» — так называют этот регион за его песчаные пляжи и чистое бирюзовое море. Летом тут менее жарко, чем в остальном Египте, а от местных отелей гораздо меньше ехать до достопримечательностей Александрии и Каира, чем из Хургады или Шарм-эль-Шейха. Неподалеку находится и оазис Сива, в котором были найдены первые следы человека. Населяют оазис этнические берберы, сохранившие свои уникальные традиции, и с ними тоже интересно познакомиться.

Туры сформированы в формате 11 дней/10 ночей и 12 дней/11 ночей. Стоимость отдыха, судя по всему, все еще формируется — цены на туры для белорусских туристов пока неизвестны.