Украинский генерал: РФ неспособна обеспечить свои тылы 20.03.2024, 15:50

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Николай Маломуж

Это показали операции российских добровольцев.

Операции российских добровольцев показывают, что Россия не может обеспечить свои тылы, там нет боеспособных частей. Об этом сегодня, 20 марта, в эфире телеканала FREEДОМ заявил генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

Он подчеркнул, что путинский режим не был готов к таким операциям, особенно во время проведения так называемых выборов. На практике оказалось, что все силовые структуры РФ не смогли противостоять добровольцам.

- Россия не может обеспечить свои тылы. Помним, как шел Пригожин — прямо, спокойно, и никто его не остановил. А это уже не Пригожин — радикал и террорист, это те, которые ориентируются на демократическую Россию. И видим, местное население не противодействует: многие сочувствуют, многие нейтрально относятся, — сказал Маломуж.

Генерал обратил внимание, что на практике штатные части ФСБ и Росгвардии разбежались либо оказали минимальное сопротивление «для видимости».

В то же время Маломуж отметил, что российские добровольцы не дают силовикам РФ возможности нейтрализовать их на расстоянии: маневрируют, работают в условиях лесистой местности и так далее.

- В данный момент это совсем новая тактика войны, к которой Россия и режим не готовы. Показали слабость и в целом как репрессивного режима, как силовой структуры, именно неспособность даже внутренних сил что-то сделать, — сказал он.

По мнению генерала, РФ может в этой ситуации задействовать свои силы с фронта, которые имеют боевой опыт.

- Вторая составляющая — подтянуть больше артиллерии и ракетные системы, чтобы создать большой периметр окружения, пытаться каким-то способом нейтрализовать позиции. Ну и, конечно, подтянуть спецназ, ГРУ и, как они раньше делали, ФСБ, которые профессионально действовать в условиях партизанской борьбы. Вот сейчас они такую тему готовят, — считает Маломуж.

Он отметил, что данная ситуация подрывает позиции Путина, влияет на моральный дух российских оккупантов на фронте, которые видят происходящее на территории РФ, а на этом фоне — и слабость режима.

Маломуж подчеркнул, что российские добровольцы заботятся о местном населении больше чем российские власти, предупреждая о необходимости эвакуации, создавая зеленый коридор и так далее.