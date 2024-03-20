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Украинский генерал: РФ неспособна обеспечить свои тылы

  • 20.03.2024, 15:50
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Украинский генерал: РФ неспособна обеспечить свои тылы
Николай Маломуж

Это показали операции российских добровольцев.

Операции российских добровольцев показывают, что Россия не может обеспечить свои тылы, там нет боеспособных частей. Об этом сегодня, 20 марта, в эфире телеканала FREEДОМ заявил генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

Он подчеркнул, что путинский режим не был готов к таким операциям, особенно во время проведения так называемых выборов. На практике оказалось, что все силовые структуры РФ не смогли противостоять добровольцам.

- Россия не может обеспечить свои тылы. Помним, как шел Пригожин — прямо, спокойно, и никто его не остановил. А это уже не Пригожин — радикал и террорист, это те, которые ориентируются на демократическую Россию. И видим, местное население не противодействует: многие сочувствуют, многие нейтрально относятся, — сказал Маломуж.

Генерал обратил внимание, что на практике штатные части ФСБ и Росгвардии разбежались либо оказали минимальное сопротивление «для видимости».

В то же время Маломуж отметил, что российские добровольцы не дают силовикам РФ возможности нейтрализовать их на расстоянии: маневрируют, работают в условиях лесистой местности и так далее.

- В данный момент это совсем новая тактика войны, к которой Россия и режим не готовы. Показали слабость и в целом как репрессивного режима, как силовой структуры, именно неспособность даже внутренних сил что-то сделать, — сказал он.

По мнению генерала, РФ может в этой ситуации задействовать свои силы с фронта, которые имеют боевой опыт.

- Вторая составляющая — подтянуть больше артиллерии и ракетные системы, чтобы создать большой периметр окружения, пытаться каким-то способом нейтрализовать позиции. Ну и, конечно, подтянуть спецназ, ГРУ и, как они раньше делали, ФСБ, которые профессионально действовать в условиях партизанской борьбы. Вот сейчас они такую тему готовят, — считает Маломуж.

Он отметил, что данная ситуация подрывает позиции Путина, влияет на моральный дух российских оккупантов на фронте, которые видят происходящее на территории РФ, а на этом фоне — и слабость режима.

Маломуж подчеркнул, что российские добровольцы заботятся о местном населении больше чем российские власти, предупреждая о необходимости эвакуации, создавая зеленый коридор и так далее.

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