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Британские ученые разгадали секрет счастья

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  • 20.03.2024, 15:55
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Британские ученые разгадали секрет счастья

Его можно «натренировать».

Эксперты из университета Бристоля в Великобритании узнали кое-что о счастье. Появились данные их отчета.

Ученые уверяют, что его можно тренировать. Их исследование было опубликовано в журнале Higher Education.

По их словам, дарение подарков, общение с незнакомыми людьми, прогулки на природе и оптимистичное мышление способствуют усилению чувства счастья и повышению удовлетворенности жизнью.

Британцы отмечают, что такая тренировка способности испытывать счастье подобна работе над физической формой в спортивном зале.

Сообщается, что выполнение упражнений в течение определенного времени не гарантирует, что результат закрепится навсегда после прекращения занятий.

Таким же образом ощущение счастья тесно связано с работой над психическим здоровьем.

Оказалось, что укрепление способности к ощущению счастья во многом зависит от образа жизни.

Информируется, что повышению удовлетворенности жизнью способствуют прогулки на свежем воздухе, регулярное общение, оптимистичное мышление и дарение подарков.

Сказано, что подобные упражнения активизируют центры вознаграждения в мозге, что способствует приливу сил и эмоциональному подъему вследствие выброса гормона дофамина.

Резюмируется, что недосыпание и чрезмерное увлечение социальными сетями, напротив, может приводить к появлению тревоги и подавленности.

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