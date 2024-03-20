Белорусы фиксируют большие колонны военной техники 13 20.03.2024, 16:08

9,346

В том числе в Гродненской области.

С 11 марта Вооруженные силы Беларуси проводят проверку боевой готовности. В связи с этим на дорогах заметили колонны техники.

Так читатель телеграм-канала «Баста!» зафиксировал большую колонну военной техники в Путришках (агрогородок в Гродненском районе).

Колонна двигалась в сторону Скиделя.

Другой читатель поделился фотографиями большой колонны военной техники на трассе Р-99 на въезде в Слоним.