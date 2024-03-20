Белорусы фиксируют большие колонны военной техники

Белорусы фиксируют большие колонны военной техники13
- 20.03.2024, 16:08
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В том числе в Гродненской области.
С 11 марта Вооруженные силы Беларуси проводят проверку боевой готовности. В связи с этим на дорогах заметили колонны техники.
Так читатель телеграм-канала «Баста!» зафиксировал большую колонну военной техники в Путришках (агрогородок в Гродненском районе).
Колонна двигалась в сторону Скиделя.
Другой читатель поделился фотографиями большой колонны военной техники на трассе Р-99 на въезде в Слоним.