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Бульканье Соловьева

  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 20.03.2024, 16:23
  • 4,342
Бульканье Соловьева

Рассуждения пропагандиста выглядят абсолютной шизофренией.

Соловьев ездит по руинам Авдеевки и рассуждает о том на сколько «удалось сохранить город». При этом в самом репортаже, в кадре сплошная разруха, нет ни единого уцелевшего здания.

Зачем Россия два года превращает украинские города в труху и завоевывает руины без людей - ни один патриот объяснить не может. Какое-то бульканье про «восстановление» выглядит абсолютной шизофренией. В самой России сотни вымирающих, нищих, утопающих в грязи городов, которым нужна помощь. Да и для кого восстанавливать, если в Авдеевке из 30 тысяч осталось меньше тысячи? Кто поедет туда жить?

Путинская война имеет все шансы остаться одной из самых идиотских войн в истории.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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