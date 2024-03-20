Бульканье Соловьева
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 20.03.2024, 16:23
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Рассуждения пропагандиста выглядят абсолютной шизофренией.
Соловьев ездит по руинам Авдеевки и рассуждает о том на сколько «удалось сохранить город». При этом в самом репортаже, в кадре сплошная разруха, нет ни единого уцелевшего здания.
Зачем Россия два года превращает украинские города в труху и завоевывает руины без людей - ни один патриот объяснить не может. Какое-то бульканье про «восстановление» выглядит абсолютной шизофренией. В самой России сотни вымирающих, нищих, утопающих в грязи городов, которым нужна помощь. Да и для кого восстанавливать, если в Авдеевке из 30 тысяч осталось меньше тысячи? Кто поедет туда жить?
Путинская война имеет все шансы остаться одной из самых идиотских войн в истории.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»