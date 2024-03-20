Ученые: На Луне будут добывать гелий-3 по $4 миллиарда за тонну 20.03.2024, 17:11

Фото: Charter97.org

Это позволит обеспечить Землю чистой энергией.

Редкий изотоп гелия под названием гелий-3 может обеспечить всех жителей Земли чистой энергией. Но в атмосферу планеты попадает лишь небольшое количество гелия-3 из ядра. Считается, что всего 25 тонн гелия-3 нужно для того, чтобы целый год обеспечивать такую страну, как США, чистой энергией. Поэтому, чтобы получить много гелия-з нужно отправиться на Луну и там добывать этот редкий изотоп.

Компания из США под названием Interlune уже привлекла инвестиции в размере 15 млн долларов для того, чтобы начать добычу гелия-3 и доставлять его на Землю, пишет Interesting Engineering (перевод - «Фокус»).

Компания Interlune планирует стать первой частной компанией, которая будет добывать природные ресурсы на Луне в коммерческих целях. Сейчас инженеры компании работают над созданием посадочного модуля, который сможет обнаружить концентрацию гелия-3 в выбранных местах на Луне.

Когда два фотона объединяются с нейтроном и двумя электронами во время процесса термоядерного синтеза на Солнце, то производится гелий-3, который затем разносит по космосу солнечный ветер. Солнечный ветер с изотопом гелия при достижении Земли не может доставить большинство из этих частиц на планету из-за того, что ему мешает магнитное поле Земли. Но некоторые из этих частиц все же попадают в атмосферу. Также гелий-3 производится в ядре Земли, а затем выходит на поверхность и попадает в атмосферу, откуда он улетает в космос. Но ядро планеты создает не так много изотопа гелия. Ученые считают, что каждый год в атмосфере Земли концентрируется от 300 граммов до 2 кг гелия-3.

Но на Луне нет атмосферы и нет защитного магнитного поля, а потому ничто не мешает солнечному ветру доставлять туда гелий-3. Считается, что на Луне можно обнаружить примерно 1,2 млн тонн гелия-3. По словам Джеральда Кульчински из Университета штата Висконсин в Мэдисоне, стоимость тонны гелия-3 на Луне оценивается в 4 млрд долларов. Но именно этот редкий изотоп гелия потенциально может позволить создать огромные запасы чистой энергии.

В Interlune считают, что добытый на Луне гелий-3 может способствовать развитию различных отраслей: от медицины до термоядерного синтеза и квантовых вычислений. Предполагается, что этот изотоп гелия позволит либо открыть новые технологии, либо ускорить усовершенствование уже существующих.

В компании Interlune заявляют, что у них есть необходимые технологии для добычи гелия-3 на Луне, которые к тому же не требуют больших затрат. То есть добыча этого источника чистой энергии и доставка его на Землю вполне экономически выгодна.

В то же время NASA еще в прошлом году заявило о том, что планирует в 2032 году начать добычу полезных ресурсов на Луне, в том числе и гелия-3.

Когда начнется добыча на Луне редкого изотопа гелия, и кто станет первым в этом направлении, пока неизвестно. Остается лишь надеется, что эта добыча не нанесет непоправимый ущерб спутнику Земли.

Ученые предполагают, что со временем люди смогут использовать ресурсы космоса, начиная с редкоземельных элементов на Луне и заканчивая разработкой околоземных астероидов и комет. А это, в свою очередь, сократит стоимость и время будущих полетов в дальний космос.